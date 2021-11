L’urgence de Coaticook ne rouvrira pas son service de nuit

Le CIUSSS répondait ainsi aux préoccupations des citoyens, qui ont tenu une mobilisation samedi dernier pour exiger la réouverture complète de l'urgence.

La réorganisation de travail est nécessaire pour pouvoir offrir cet horaire [de 12 heures] , souligne la directrice générale adjointe du programme santé physique générale et spécialisé au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Karine Duchaineau, qui n'a pu préciser quand celui-ci entrera en vigueur. En attendant qu’une décision soit prise à ce sujet, le CIUSSS maintient l’horaire de 10 heures offert à la population.

Karine Duchaineau explique toutefois que cette désignation d'urgence 12 heures n'est pas nouvelle, et que plusieurs facteurs ont mené à cette désignation, dont la proximité d'une autre urgence, l'absence de lits d'hospitalisation et le nombre de visites par année.

75 % des personnes qui se présentent à l’urgence de Coaticook ont un faible niveau de priorité et 50 % des personnes qui consultent, proviennent d’un autre réseau local de service et ont aussi un faible niveau de priorité , révèle Karine Duchaineau.

Ce sont des besoins qui peuvent être répondus, soit par un autre professionnel de la santé, soit dans un autre lieu de consultation , ajoute-t-elle.

Lorsque l'urgence roulait 24 h sur 24, la directrice générale affirme que 50 % du temps, le CIUSSS devait avoir recours à une banque de dépannage provinciale, mettant ainsi une pression sur l'ensemble du réseau québécois.

« On comprend que la rareté de la main-d'oeuvre est un défi, mais notre engagement est d'avoir une ouverture de 12 heures à l'urgence de Coaticook. » — Une citation de Karine Duchaineau, directrice générale adjointe du Programme santé physique générale et spécialisé

Mieux utiliser les services d'urgence

Mme Duchaineau invite la population ayant des besoins non urgents à consulter leur médecin de famille ou à se diriger vers un autre service médical.

La responsable du Département de médecine d’urgence, Dre Marie-Maud Couture, dans le même sens. Elle reconnaît qu’il y a une augmentation du nombre de consultations pour des raisons diverses , non seulement à Coaticook, mais aussi ailleurs en Estrie. Cela amène un achalandage dans les urgences souligne madame Couture.

Si l’urgence de Coaticook reste fermée le soir et la nuit, les patients peuvent appeler les services ambulanciers pour qu’ils soient transportés au centre médical le plus proche, rappelle la Dre Marie-Maud Couture. Les patients qui ont une condition médicale urgente, on aimerait qu’ils soient à Sherbrooke parce que la plupart du temps, ces patients ont besoin de soins avancés , poursuit-elle.

Les options avant de se rendre à l'urgence, si votre état n'est pas urgent Appeler son médecin de famille ou son GMF

Si vous n'avez pas de médecin de famille, appelez au 8-1-1

Prendre rendez-vous à travers la plateforme Rendez-vous santé Québec

Consulter un pharmacien

Si votre état est urgent, faites le 9-1-1

Le CIUSSS travaille par ailleurs à mettre en place un guichet pour permettre aux citoyens n'ayant pas accès à un médecin de famille d'avoir accès à un service de première ligne. Cela peut être des professionnels de la santé autre que médicaux, ça peut être un médecin. Mais il y aura une personne qui pourra évaluer les besoins de la personne pour savoir comment répondre à son besoin , souligne Karine Duchaineau.

Les autorités de la santé de la région annoncent la poursuite des discussions en vue de trouver des moyens visant à offrir de meilleurs services à Coaticook. Une rencontre est prévue en ce sens au début de l’année 2022 avec la population pour recueillir ses points de vue, annonce Karine Duchaineau.