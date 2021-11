Un homme d’Edmonton écope de 10 ans de prison pour le meurtre d’une Montréalaise

Gregory Tessman avait été accusé de meurtre au second degré dans la mort de Valérie Maurice. La victime de 29 ans se trouvait dans la capitale albertaine pour son travail de prostituée.

Gregory Tessman est détenu depuis son arrestation à Vancouver le 5 septembre 2017. Il ne lui reste que trois ans et demi de sa peine à purger, en raison des conditions sévères de sa détention provisoire en lien avec la COVID-19 et du temps qu’il a déjà passé sous les verrous.

La Couronne et la défense ont présenté une soumission conjointe à la juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, Doreen Sulyma. Elles lui ont demandé d'imposer une peine d’emprisonnement de 10 ans à M. Tessman.

Le métier de la victime fait de Valérie Maurice un membre vulnérable de la société, selon le procureur John Watson. La souffrance prolongée et la tentative de cacher le corps de la victime sont des circonstances aggravantes envers Gregory Tessman, a-t-il également déclaré.

Mais la décision de Gregory Tesmann de plaider coupable est un facteur atténuant, a nuancé M. Watson.

L’avocate de la défense, Kathryn Quinlan, a souligné à la juge du quotient intellectuel limité de Gregory Tessman, de ses troubles cognitifs et de ses problèmes de santé mentale.

Elle a exhorté la juge à prendre en compte le temps passé en détention de Gregory Tessman.

La juge Doreen Suleema a réduit la peine de l’accusé de six mois à cause des conditions de vie du centre de détention où se trouve M. Tessman.

Étranglée, bâillonnée et ligotée

Gregory Tessman a contacté Valérie Maurice en sa qualité d'accompagnatrice , a expliqué un exposé conjoint des faits présenté comme pièce à conviction plus tôt dans l’année

L’ami et conducteur de la victime a déposé Valérie Maurice à l’appartement de M. Tessman vers minuit le 31 août 2017. Valérie Maurice aurait tenté de quitter les lieux après que Gregory Tessman lui a dit de ne pas avoir d’argent pour la payer, mais Gregory Tessman l’a empêché de sortir de l’appartement.

Valérie Maurice est originaire de Montréal. Photo : CBC

Toujours selon l'exposé conjoint des faits, une dispute a éclaté entre Gregory Tessman et la victime. Il lui a couvert la bouche avec ses mains pour l'empêcher de crier, mais la situation a dégénéré et il a fini par l'étrangler. La victime a perdu connaissance.

Gregory Tessman et sa colocataire ont transporté Valérie Maurice dans une chambre. Ils lui ont noué les mains et les jambes et l'ont bâillonné avec un bas. Ils ont empilé des vêtements sur son corps et son visage.

Valérie Maurice a ensuite succombé de ses blessures.

Gregory Tessman et sa colocataire ont pris le lendemain un autocar Greyhound pour la Colombie-Britannique.

Avec les informations de Janice Johnston.