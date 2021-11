Le niveau élevé de l’inflation n’est pas temporaire, concède le patron de la Fed

Le moment est probablement venu de ne plus utiliser ce mot , a déclaré Jerome Powell lors d’un témoignage livré devant la commission bancaire du Sénat. Les risques d'une inflation plus persistante se sont accrus .

Jerome Powell employait jusqu'ici le terme transitoire pour signifier que la hausse actuelle des prix constatés par les consommateurs, notamment à l’épicerie et dans les stations d'essence, ne devrait pas durer longtemps.

Sa déclaration aux sénateurs montre que les responsables de la puissante institution monétaire ont commencé à nuancer leur discours, prenant acte d'une hausse des prix plus tenace qu'anticipé dans certains secteurs.

La hausse des prix aux États-Unis est au plus haut depuis 31 ans, et elle s'est accélérée en octobre à 5 % sur un an, selon l'indice PCE du département du Commerce, la mesure privilégiée par la Fed.

Selon Jerome Powell, l'économie très forte et les pressions inflationnistes élevées pourraient justifier d'accélérer le rythme de réduction des achats d'actifs de la Fed. Pour le moment, ces achats doivent se poursuivre jusqu'en juin 2022.

Le patron de la Banque centrale américaine a reconnu devant les sénateurs que l’émergence du variant Omicron risque à la fois d'accentuer les pressions inflationnistes et de peser sur l'emploi, compliquant encore la tâche de la Fed.

Pour le moment, c'est un risque, ça n'a pas vraiment été pris en compte dans nos prévisions , a-t-il convenu, en faisant valoir que la Fed aura de plus amples données sur le nouveau variant lors de sa prochaine réunion, les 14 et 15 décembre.

Qu'en dira la Banque centrale du Canada?

Les commentaires de M. Powell braquent les projecteurs sur la Banque du Canada, qui devrait donner son appréciation de la situation actuelle lors de la prochaine annonce concernant son taux directeur, le 8 décembre.

Au Canada, le taux d’inflation a atteint 4,7 % en octobre, a indiqué Statistique Canada il y a deux semaines. Il s’agissait de la plus forte hausse d'une année à l'autre depuis février 2003.

La hausse du coût de la vie se fait particulièrement sentir à l'épicerie depuis quelques mois. Photo : iStock

À l’instar de la Fed, la Banque centrale du Canada évoque depuis des mois que la hausse de l’inflation actuelle est temporaire et que la situation sera de retour à la normale d'ici la fin de l'année prochaine.

Le 27 octobre, elle avait fait valoir que l’augmentation de l’inflation avait été anticipée en juillet , mais reconnaissait que les principales forces qui font monter les prix – cours plus élevés de l’énergie et goulots d’étranglement liés à la pandémie du côté de l’offre – semblent à présent plus puissantes et persistantes qu’on le prévoyait .

La Banque s’attend maintenant à ce que l’inflation […] soit élevée jusqu’au cours de l’année prochaine, et à ce qu’elle baisse graduellement pour revenir autour de la cible de 2 % à la fin de 2022 , indiquait-elle.

Elle prévenait tout de même qu’elle surveille de près les attentes d’inflation et les coûts de main-d’œuvre pour s’assurer que les forces temporaires faisant grimper les prix n’ont pas, en fin de compte, une influence durable sur l’inflation .

Contrairement à la Fed, la Banque centrale du Canada a cependant déjà mis fin à son programme d'achat d'obligations du gouvernement, qui visait à abaisser les taux d'intérêt, en faisant valoir que l'économie a déjà suffisamment rebondi.

La hausse du coût de la vie a convaincu le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, d’annoncer la semaine dernière l’envoi de chèques d’au moins 200 $ à 3,3 millions de Québécois dès le mois de janvier.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’entendait pas prolonger ce programme, il a précisément évoqué les prévisions de la Banque centrale du Canada, selon lesquelles l’inflation reviendrait à la normale au deuxième semestre de 2002.