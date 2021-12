« Fiers de l’avoir fait », disent des Franco-Ontariens 3 ans après la résistance

Le 1er décembre 2018, des milliers de Franco-Ontariens ont manifesté devant les bureaux de leurs députés locaux et devant Queen's Park pour dénoncer les compressions du gouvernement Ford dans les services en français.

Sarah Athanasia Zagas a manifesté à Essex en compagnie de ses deux enfants, de son mari ainsi que de ses deux amis venus de Toronto pour soutenir la cause franco-ontarienne. C'était devenu comme une communauté, une famille, tout le monde était content de se voir. Même la directrice de l’école où étudient mes enfants était là , se souvient-elle.

Sarah Athanasia Zagas Photo : Fournie par Sarah Athanasia Zagas.

Pour Mme Athanasia, la mobilisation allait au-delà des revendications linguistiques.

Pour moi le français, ce n’est pas qu’une langue c’est plutôt une identité et une culture. Nous étions là pour soutenir notre langue, notre culture et surtout pour protéger l’avenir des enfants que nous élevons en français , affirme-t-elle. Tout le monde était content de se voir. Ne pas manifester ce jour-là aurait été inconcevable pour Mme Athanasia.

« C'est aussi pour l'avenir de nos enfants, ce n'est pas seulement pour nous qu’on fait ça. Quand tu sens que ça te touche personnellement, c’est comme si ça touchait ton enfant. Et l'enfant, ça fait partie de nous et nous, on fait partie de cette culture. » — Une citation de Sarah Athanasia Zagas

Marie-Pierre Héroux se dit fiere d'avoir manifesté le 1er décembre 2018. Photo : Fournie par Marie-Pierre roux

Nous étions contents et fiers de l’avoir fait , souligne-t-elle. Au Nord de l’Ontario, ce sont des centaines d’Ontariennes et Ontariens à avoir manifesté à Sudbury, à North Bay, à Timmins, à Thunder Bay et à Kapuskasing. Marie-Pierre Héroux était à l'époque co-présidente du Regroupement étudiant franco-ontarien. À Sudbury, où elle a pris part à la mobilisation, il y avait environ 700 personnes qui s'étaient réunies devant le bureau du député néo-démocrate Jamie West.

« Je me souviens de la foule, de l'ambiance et d’autant de drapeaux verts et blancs. Je ne m'attendais pas à voir des centaines des participants parce que le lieu où on était était un petit espace qui n’était pas fait pour recevoir autant de gens. » — Une citation de Marie-Pierre Héroux

Parmi les raisons qui l'ont mené à aider à organiser les manifestations de décembre 2018 figurait sa détermination à combattre en faveur du projet de l’Université de l’Ontario français. L’aide aux études postsecondaires en Ontario c'est un dossier qui me touche beaucoup, mais j’ai vu plusieurs embûches en lien avec les études postsecondaires en français et je voulais montrer mon appui envers ce projet , dit-elle.

Angèle Lacroix a manifesté à Kitchener aux côtés des enseignants membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) dont elle est présidente de la section 64. Elle indique que les manifestations du 1er décembre 2018 valaient la peine car ce sont les droits des Ontariens qu'on avait enlevés .

Quel bilan 3 ans après?

La présidente du conseil de gouvernance de l'UOF, Dyane Adam, a symbolisé l'inauguration en coupant un ruban vert. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

La concrétisation du projet de l’Université de l’Ontario est selon Sarah Athanasia Zagas, la meilleure chose que les Franco-Ontariens ont obtenue grâce à ces manifestations. Trois ans après, on n’est pas satisfaits à 100 % parce qu'il y a toujours plus à offrir à la communauté francophone. Mais au moins nous sommes arrivés à avoir une nouvelle université qui a accueilli ses premiers étudiants , indique-t-elle.

L’inauguration officielle de l’UOF a eu lieu en novembre. Pour Marie-Pierre Héroux, l'ouverture de l’Université de l’Ontario français est une victoire qui ouvre la porte à une deuxième bataille.

Après l’ UOFUniversité de l’Ontario français maintenant c’est une deuxième lutte que nous menons avec l'Université de Sudbury qui veut devenir l’université francophone à Sudbury.

La Franco-Ontarienne est optimiste parce que dans l'histoire de l’Ontario français, toutes les luttes qu'on a menées on les a gagnées , mentionne-t-elle.

Quant à Angèle Lacroix, bien qu’elle se dit heureuse du résultat obtenu par les Franco-ontariens avec l' UOFUniversité de l’Ontario français , elle estime que beaucoup reste à faire, il y a plus que l’UOF. Il n’ y a pas que ça . D'après elle, la suppression de cette université n’était que la goutte qui a fait déborder le vase.

Elle cite le bilinguisme d'Ottawa et la désignation de Kitchener-Waterloo en vertu de la Loi sur les services en français comme étant des luttes qui se poursuivent.