Omicron : l’OMS déconseille de voyager aux plus de 60 ans et aux personnes à risque

Il convient de conseiller aux personnes qui ne sont pas en bonne santé ou qui risquent de développer une forme grave de la maladie COVID-19 et de mourir, notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus et celles qui présentent des comorbidités (par exemple : maladie cardiaque, cancer et diabète), de reporter leur voyage , a écrit l'OMS dans un document technique.

L'OMS a aussi affirmé, mardi, que les interdictions générales de voyager ne vont pas empêcher la propagation du variant Omicron, appelant les pays à adopter une approche fondée sur une évaluation des risques.

Les interdictions générales de voyager n'empêcheront pas la propagation internationale, et elles font peser une lourde charge sur les vies et les moyens de subsistance. En outre, elles peuvent avoir un impact négatif sur les efforts de santé mondiaux pendant une pandémie en dissuadant les pays de signaler et de partager les données épidémiologiques et de séquençage , a indiqué l'OMS.

Plus de détails à venir.