Des uszka polonais pour la veille de Noël

La préparation

Le bouillon de betteraves mijote tranquillement sur le feu à mon arrivée. Le comptoir est déjà enfariné et un air du compositeur Marek Grechuta s’échappe de la chaîne stéréo. Une ambiance idéale pour cuisiner et oublier la tempête de neige.

Barbara Hacio-Kirby prépare des uszka pour le souper de la veille de Noël. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Barbara Hacio-Kirby nous parle de sa grand-mère et de sa mère qui préparaient les uszka (prononcer : Ouche-ka ) avant elle. Ces petits pierogis sont faits à base de champignons sauvages, un ingrédient important de la culture polonaise.

Les pierogis sont remplis de farce aux champignons sauvages. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Elle a déjà préparé la farce avec des œufs cuits durs, des oignons, de l’ail et des champignons récoltés plus tôt dans la saison et préservés précieusement pour faire ce plat.

La plupart des Canadiens connaissent les pierogis aux pommes de terre, mais moi, je n’ai pas grandi avec cette tradition. On mettait plutôt de la choucroute, des champignons sauvages, des oignons, du bacon ou de la viande hachée.

La première étape consiste à préparer la pâte avec de la farine, du sel, du lait et du beurre fondu. On pétrit, on laisse reposer, puis on découpe en rondelles.

La petite Jasminka Hacio-Kirby découpe des rondelles de pâtes à pierogis. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

C'est facile de faire participer sa fille, Jasminka, qui ne demande pas mieux que de goûter au fur et à mesure. Les uszka – petites oreilles , en polonais – sont déposés dans l’eau bouillante quelques minutes seulement. Puis ils sont servis dans un bouillon de betteraves assaisonnées de jus de citron et de crème sure.

La dégustation

Durant le souper de la veille de Noël, le père de la famille distribue d'abord à ses invités un morceau d’oplatki trempé dans le miel, en leur offrant des vœux de bonheur.

Des galettes d’oplatki trempées dans le miel seront servies aux invités avant le souper. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Barbara Hacio-Kirby raconte que ses parents, qui ont immigré au Québec, se sont assurés de garder bien vivantes certaines traditions polonaises, afin qu'elles se perpétuent au Canada.

Barbara et son mari ont aussi raconté à leur fille l’histoire de Mikolaj (ou saint Nicolas) qui, durant la nuit du 5 au 6 décembre, se présente accompagné d’un ange et d’un démon. Il apporte de petits cadeaux qu’il dépose dans les souliers des enfants. Ce personnage apporte des noix, des oranges, des bonbons ou des chaussettes, par exemple. Ceux qui n’ont pas été gentils recevront du charbon!

C’est important pour moi de garder ces traditions vivantes et de les transmettre à ma fille.

Chose certaine, c'est facile de se laisser tenter par ce bouillon coloré et réconfortant. En terminant notre délicieuse soupe, nous parlons du fait que les Polonais aiment célébrer en grand avec des discussions animées et autour d’une belle table bien garnie.