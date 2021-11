CHSLD : « La saga des rapports se poursuit », dit la coroner

En effet, Géhane Kamel a indiqué recevoir des informations anonymes, qui prennent la forme de documents étalant les suivis et les recommandations faisant suite aux inspections qui ont eu lieu dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Québec. Elle n'a pas voulu préciser le terrain géographique d'où proviennent ces informations pour ne pas mettre quiconque dans l'eau chaude, mais elle a formulé une demande claire : Si elles existent [les inspections], est-ce que ce serait possible svp qu'on me donne copie , dès aujourd'hui a-t-elle ajouté.

Précédemment, Géhane Kamel a reçu des modèles de grilles vierges à compléter par les inspecteurs, mais elle cherche maintenant à mettre la main sur sur ces mêmes grilles dûment remplies par les inspecteurs. Elle dispose de fichiers EXCEL, qu'elle juge insuffisants, qui contiennent des données retranscrites ou rapportées par les inspecteurs.

À ce sujet, des documents sont attendus incessement , a indiqué Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes, chargé d'assister Géhane Kamel. Peut-être des rapports manuscrits , a-t-il précisé.

L'INSPQ veut faire mieux la prochaine fois

Un changement de culture sera vital en santé publique pour se préparer adéquatement à la prochaine crise, selon la plus haute dirigeante de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Et pourtant, les mécanismes qui auraient pu permettre d'atténuer les effets de la crise et éviter des décès étaient déjà existants, selon la coroner, qui estime que la santé publique aurait dû être prête à faire face à la musique.

Tout ça existait a lancé Géhane Kamel. Après le SRASSyndrome respiratoire aigu sévère , la H1N1, la C. difficile... qui ont entraîné la nécessité de mesures de contrôle des infections, la coroner s'explique mal qu'elle doive produire un rapport avec des recommandations qui auraient déjà pu être appliquées. On va faire des recommandations sur des choses qui étaient existantes , a martelé mardi la coroner.

Face au constat, la plus haute dirigeante de l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec , Nicole Damestoy acquiesce. C'est triste à dire, mais ça prend des crises pour faire avancer les choses , a-t-elle déclaré au moment de livrer ses recommandations au volet national de l'enquête à Shawinigan. Si on essaye plutôt de se projeter vers l'avant, constatons les avancées, ajoute-t-elle, pour ne pas faire de recul .

Nicole Damestoy estime que pour faire mieux la prochaine fois , les acteurs impliqués devront rester sur un pied d'alerte. La plus haute dirigeante de l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec a lancé une invitation à se préparer dès maintenant pour la prochaine crise, en restant mobilisés et agiles .

On est dans la préparation de la prochaine urgence et ce n'est pas une vue de l'esprit, a-t-elle expliqué. Il y a eu une accélération des maladies à potentiel épidémique. De conserver cet état d'alerte, c'est un atout .

Préparer la prochaine crise nécessite certes du temps, des ressources et des efforts, mais cela doit être élevé au rang des priorités, selon Nicole Damestoy. Elle illustre la chose avec une image; celle d'un détecteur de fumée pour lequel il faut vérifier si les piles fonctionnent une fois de temps en temps .

« Chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de la prochaine crise. » — Une citation de Nicole Damestoy

L'importance des systèmes d'informations et de communication

Entre mars et mai 2020, près de 8000 questions de nature scientifique sont parvenues à l'Institut via différents interlocuteurs.

Face à la quantité phénoménale de questions scientifiques qui arrivaient de toutes parts, l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec a dû trouver des mécanismes pour s'assurer que les réponses étaient données.

L' INSPQInstitut national de santé publique du Québec a fait des avancées majeures, des pas de géants selon sa pdgprésident-directeur général dans un contexte où les systèmes étaient désuets et les données étaient instables, incomplètes et imparfaites, explique-t-elle. L' INSPQInstitut national de santé publique du Québec a habituellement un mandat de surveillance avec des données fermées, qui ne bougent plus alors que la crise a confronté ses experts à des données en constante évolution.

Nicole Damestoy estime que l'organisme qu'elle dirige a développé l'expertise en la matière. Maintenant qu'on a bâti collectivement cette équipe d'experts, questionne-t-elle, qu'est-ce qu'on fait avec? La dirigeante ne prétend pas que ce rôle revient nécessairement à l'Institut, mais elle fait valoir qu'il serait dommage de laisser le modèle s'effriter , maintenant que l'expertise a été développée.

