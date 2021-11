La police cherche des victimes potentielles de Michel Gagnon

Le Service de police de Saguenay et la Sûreté du Québec sont à la recherche de personnes qui pourraient être des victimes de Michel Gagnon, un homme de 41 ans accusé de plusieurs délits à caractère sexuel.

Michel Gagnon a comparu en justice plus tôt en octobre et en novembre. Il est notamment accusé d’agressions sexuelles sur une personne d’âge mineur, de contacts sexuels, d’introduction par effraction, de voyeurisme et de vol.

L’enquête a notamment montré que l’individu aurait dérobé des vêtements et des objets dans des véhicules stationnés près de certains centres d’entraînement à Jonquière et Chicoutimi.

Déjà, les policiers ont identifié plusieurs victimes en lien avec ces événements, mais des indices laissent croire qu’il pourrait y en avoir d’autres. Toute information au sujet de cet individu doit être communiquée aux policiers.