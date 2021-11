L’Abitibi-Témiscamingue enregistre quatre nouveaux cas de COVID-19

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, la majorité de ces cas sont issus de milieux déjà surveillés par la santé publique.

Aussi, quatre personnes sont hospitalisées en raison du virus. Le bilan de lundi faisait état de 25 nouveaux cas en 3 jours et de trois hospitalisations.

138 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue MRC de Témiscamingue : 108

MRC de la Vallé-de-l'Or : 26

MRC d'Abitibi : moins de 6

MRC d'Abitibi-Ouest : moins de 6

MRC de Rouyn-Noranda : moins de 6

Vaccination des 5 à 11 ans

Les parents d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont deux choix pour la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19.

Des plages de rendez-vous sont disponibles en soirée et les fins de semaine dans les sites de vaccination de toutes les MRC de la région.

Ils peuvent aussi avoir recours aux services offerts par les Centres de services scolaires qui collaborent avec la santé publique. Davantage de détails doivent être présentés aux parents la semaine prochaine. Il pourrait y avoir par exemple de la vaccination dans certaines écoles ou du transport organisé vers les sites de vaccination.

En entrevue à l’émission Ça vaut le retour, la Dre et pédiatre Louise Perreault affirmait qu’il ne faut pas hésiter à faire vacciner les enfants.