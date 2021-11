Les fonctionnaires de la Ville de Toronto de retour dans les bureaux dès le 4 janvier

Le maire de Toronto, John Tory, a annoncé mardi que l’ensemble des fonctionnaires municipaux seront de retour en présentiel à partir du 4 janvier, en rappelant l’avancée de la vaccination de la population générale et celle de ses propres employés.

Cette mesure concerne près de 25 % des quelque 32 000 employés de la Ville, soit ceux qui ont pu travailler à distance depuis le début de la pandémie.

Les fonctionnaires municipaux seront au travail en présentiel au moins trois jours par semaine, a précisé le maire Tory qui évoque un autre grand pas en avant pour aider Toronto à redevenir une ville plus active et prospère .

Pour lui, il s’agit de montrer l’exemple aux compagnies privées et de redynamiser le centre-ville, où l’absence des employés dans les immeubles se fait remarquer.

« Chaque immeuble de bureaux de la Ville de Toronto sera ouvert à la capacité maximale possible en vertu des règles [de santé publique]. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

En conséquence, le public pourra accéder en personne aux services proposés dans les immeubles municipaux et à l’Hôtel de Ville et rencontrer les conseillers municipaux en personne.

Selon le maire, cette décision est rendue possible par deux raisons.

Premièrement, John Tory croit que le taux important de vaccination dans la Ville Reine aidera à rouvrir de manière sécuritaire .

Il manque 23 000 injections chez les 12 ans et plus pour atteindre 90 % de première vaccination à Toronto, et 116 000 autres doses pour que le seuil de 90 % soit atteint en ce qui concerne la double vaccination.

Cette couverture est encore plus importante chez les fonctionnaires, soumis à une politique de vaccination obligatoire.

En date du 26 novembre, 97,3 % des quelque 32 000 employés de la Ville étaient doublement vaccinés, selon les derniers chiffres municipaux.

Deuxièmement, selon la médecin hygiéniste en chef de Toronto, les infections chez les gens doublement vaccinés sont extrêmement rares. Selon la Dre Eileen De Villa, seulement 0,17 % de l’ensemble des Torontois complètement vaccinés ont contracté la COVID-19.

