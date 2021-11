Yannick Nézet-Séguin prend 4 semaines de pause

Le Metropolitan Opera a indiqué lundi que son chef d’orchestre âgé de 46 ans n’allait pas diriger l’opéra Le mariage de Figaro, qui sera présenté du 8 au 28 janvier puis du 2 au 16 avril. Il sera remplacé par Daniele Rustioni et James Gaffigan.

Cette courte interruption va me donner le temps de reprendre de l’énergie avant la nouvelle année , a expliqué Yannick Nézet-Séguin dans un communiqué.

Cette pause survient après un automne fort occupé pour Yannick Nézet-Séguin au Metropolitan Opera – avec les représentations de Fire Shut Up In My Bones, de Terence Blanchard, et d’Eurydice, de Matthew Aucoin – et avant une seconde moitié de saison, qui s’annonce marquée par les présentations de Don Carlos, de Verdi, et la première mondiale de The Hours, de Kevin Puts.