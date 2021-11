Des travaux majeurs pour la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles

Ces travaux qui mèneront au remplacement complet du système de chauffage et à la réfection de la toiture sont évalués à 900 000 dollars.

C'est à la suite du résultat d'une étude de vétusté, commandée par le Conseil d'administration (CA), que cet investissement a été planifié. La valeur des travaux était plutôt évaluée à plus d’un demi-million de dollars en décembre dernier.

La vice-présidente du conseil d'administration de la MOCSÎ, Cathie Vignola, estime que les travaux de rénovation sont essentiels pour l'avenir du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

« On a un plan financier avec des prix réels cette fois, après l’étude accomplie. » — Une citation de Cathie Vignola, vice-présidente du CA de la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles.

Selon la vice-présidente du CA, Cathie Vignola, des travaux doivent être effectués en priorité sur la toiture de la bâtisse, puisque certains organismes locataires du bâtiment subissent des problèmes liés à un écoulement.

Jusqu'ici la Société du plan Nord s'est engagée, sous certaines conditions, à aider financièrement ce projet d'investissement pour 482 000 dollars via son Fonds d'initiatives nordiques.

Un comité de travail, qui inclut notamment des représentants de l’aluminerie Alouette et du personnel d’intervention communautaire du CISSS de la Côte-Nord, a été mis sur pied afin de finaliser le montage financier et trouver d'autres partenaires.

« On est en mode survie, une toiture qui coule dans un organisme communautaire affecte sa mission. » — Une citation de Cathie Vignola, vice-présidente du CA de la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles.

Si la MOCSÎ Maison des organismes communautaires de Sept-Îles ne peut plus accueillir nos 11 organismes locataires, alors c’est 11 missions distinctes qui se retrouveront dans une situation très précaire , indique Mme Vignola. On sait que les locaux pour les bureaux à Sept-Îles sont très rares et plus dispendieux que ce que la MOCSÎMaison des organismes communautaires de Sept-Îles offre .