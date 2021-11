La cliente moyenne d’une banque alimentaire au Manitoba est une femme de 50 ans

Un nouveau rapport de Moisson Manitoba indique que 80 % des clients de banques alimentaires vivent sous le seuil de pauvreté et que la majorité sont des femmes qui ont, en moyenne, environ 50 ans.

L’organisme qui gère 325 banques alimentaires et agences a sondé 400 clients en octobre et novembre 2020 en leur posant 67 questions qui portaient sur leur âge, leur revenu, leur santé ou encore leur insécurité alimentaire.

Les clients ont été invités à participer au téléphone, avec des dépliants insérés dans leurs paniers de nourriture, avec des affiches aux banques alimentaires et des publications sur les réseaux sociaux.

La raison principale qui les amène à utiliser les banques alimentaires est un revenu insuffisant pour joindre les deux bouts. La majorité touchait moins de 20 000 $ par année.

Le prix de la nourriture et de tout augmente , affirme la cliente d’une banque alimentaire, Lyndie Bright. Elle fait du bénévolat pour Moisson Manitoba deux fois par semaine.

Lorsque je suis ici, je peux rapporter du pain ou de l’eau, parfois quelques légumes, et ça fait une différence dans le budget. J’ai un revenu fixe, une retraite, explique-t-elle. Je ne me vois pas trouver un emploi à 70 ans.

Seuls 13 % des répondants avaient un emploi, selon l'étude. Ils sont au chômage en raison de maladies, de handicaps, de leur âge ou parce qu’ils sont des soignants.

La cliente et bénévole d’une banque alimentaire de Moisson Manitoba, Lyndie Bright. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Le rapport titré Voix de la Moisson (Harvest Voices, en anglais) indique que deux tiers des clients de banques alimentaires sont des femmes. Plus de la moitié ne sont pas en couple, deux tiers n’ont pas d’enfants dépendants et ils ont en moyenne 49 ans et demi.

L’organisme croit que les femmes sont surreprésentées parce qu’il y a plus de chances qu’elles aient un emploi à temps partiel et à faible salaire que les hommes.

La fermeture des écoles et des garderies causée par la pandémie a aussi forcé de nombreuses mères à arrêter de travailler afin de pouvoir s’occuper de leurs enfants à la maison.

Certaines personnes citent la perte d’un emploi , indique la directrice du réseau de nourriture communautaire et de la revendication de Moisson Manitoba, Meaghan Erbus.

Selon le rapport, les personnes autochtones représentent le tiers des clients des banques alimentaires, alors qu’elles ne représentent que 12 % de la population de Winnipeg.

Le questionnaire cherchait aussi à savoir ce qui pousse les clients à commencer à utiliser une banque alimentaire.

Quand les gens veulent venir et obtenir de la nourriture chez nous, nous leur posons un minimum de questions, parce que demander de l’aide, c'est difficile, note Mme Erbus. Alors nous avons décidé de faire ce rapport pour approfondir un peu.

De nombreux répondants disent avoir épuisé toutes leurs options avant de s’inscrire auprès de Moisson Manitoba. Beaucoup avaient emprunté de l’argent, rempli des cartes de crédit et vendu des objets pour payer leurs factures.

Plus du quart des répondants disent qu’ils souffraient de la faim plusieurs fois par semaine parce qu’ils ne pouvaient s’acheter à manger.

Meaghan Erbus souhaite que ce rapport aide les divers ordres de gouvernement à développer des politiques sociales.

Avec les informations de Marina von Stackelberg