La vaccination obligatoire fait du chemin en Europe

Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré mardi que les vaccins contre le coronavirus seraient obligatoires pour les plus de 60 ans, alors qu'il est appelé à mettre en place plus de restrictions pour endiguer la propagation de la COVID-19.

Les Grecs âgés de plus de 60 ans doivent prendre rendez-vous pour un premier vaccin d'ici au 16 janvier , a déclaré le premier ministre dans une déclaration au Conseil des ministres. Leur vaccination est désormais obligatoire , a-t-il ajouté.

La mesure doit encore être soumise à un vote parlementaire, a-t-il ajouté, mais les législateurs devraient l'approuver.

Plus de 500 000 Grecs âgés de plus de 60 ans refusent toujours la vaccination, arrivant souvent à l'hôpital et entravant le traitement d'autres maladies graves , a déclaré M. Mitsotakis.

Ceux qui refusent toujours de se faire vacciner devront payer une amende mensuelle de 100 euros (144 $CA), a-t-il ajouté.

Il s'agit d'une protection, pas d'une punition , a déclaré M. Mitsotakis. Les vaccins, les tests et la distanciation sociale sont la réponse, pas un enfermement , a-t-il ajouté.

Le gouvernement a résisté aux appels des experts de la santé en faveur de mesures de protection supplémentaires et de restrictions de la mobilité, même parmi les personnes vaccinées, à l'approche des fêtes de fin d'année.

La pandémie a fait plus de 18 000 morts en Grèce, où le taux de mortalité a fortement augmenté en novembre. Plus de 650 personnes sont aux soins intensifs dans le pays.

Le futur chancelier allemand Scholz favorable à la vaccination obligatoire

Le futur chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit mardi favorable à une vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour enrayer la flambée d'infections dans son pays.

Olaf Scholz a dit qu'il percevait qu'il y avait des débats sur ce sujet au Bundestag, tous partis confondus , a rapporté l'entourage du futur chancelier social-démocrate.

Le successeur d'Angela Merkel a, selon cette source, signalé sa sympathie pour une telle réglementation mardi, lors d'une réunion entre Mme Merkel, son successeur et les dirigeants des 16 régions allemandes, qui pourrait déboucher sur un durcissement des restrictions anti-COVID.

Des fermetures de bars et de clubs seraient notamment à l'étude, selon les médias allemands.

L'Allemagne a jusqu'ici écarté l'option radicale d'imposer la vaccination, retenue par le voisin autrichien.

L'obligation vaccinale a été récemment décidée pour le personnel des maisons de retraite et des hôpitaux, de même que les soldats de la Bundeswehr, et elle devrait bientôt entrer en vigueur.

Mais la situation sanitaire reste très tendue avec, mardi, un taux d'incidence de 452,2 pour 100 000 habitants. Au Canada, ce taux est deux fois moindre, à 224 pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours.

La campagne de vaccination en Allemagne a permis à cette date la vaccination complète d'environ 57 millions de personnes (68,5 %).

La vaccination obligatoire, longtemps rejetée par une majorité d'Allemands, est désormais réclamée par près des deux tiers d'entre eux (64 %), selon un récent sondage des médias RTL et ntv.