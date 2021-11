La raffinerie de Come By Chance compte produire en 2022 des carburants renouvelables

La raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve, sera convertie afin de produire des carburants renouvelables, annonce son nouveau propriétaire.

L’entreprise américaine Cresta Fund Management est devenue actionnaire majoritaire de la raffinerie North Atlantic Refining Limited Partnership, qui portera désormais le nom de Braya Renewable Fuels.

La raffinerie devrait lancer une production de carburants renouvelables à base d’huile à friture et d’huile de maïs usées et de gras animal vers la mi-2022, selon Cresta. Il est question de diesel et de carburant pour avions.

L'entreprise espère produire au départ 14 000 barils par jour. Elle estime qu’il sera toujours possible d’apporter des modifications aux installations afin de produire jusqu’à 35 000 barils par jour.

La raffinerie et Cresta ont annoncé en juillet une entente de principe afin de produire ce genre de carburants. À ce moment, le président de la section 9316 du Syndicat des Métallos, Glenn Nolan, a déclaré que le projet sauverait des centaines d’emplois. Ce syndicat représente 335 travailleurs de la raffinerie.

À la mi-juin, 96 % des travailleurs syndiqués ont voté pour l’entente collective conclue avec le propriétaire précédent, l’entreprise américaine Silverpeak.

Silverpeak demeure actionnaire minoritaire de la raffinerie. L’entreprise dirigera notamment la mise en marché des produits.

Kaushik Amin, un associé chez Silverpeak cité dans un communiqué, souligne que la raffinerie sera l’un des plus grands producteurs de diesel renouvelable et de carburant durable pour les avions dans le monde.

Mais l’inspection de certains réservoirs de la raffinerie n’est pas à jour ou leur état est inconnu du gouvernement.