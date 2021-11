Hausse de 1,3 % du produit intérieur brut au 3e trimestre

Statistique Canada attribue principalement cette augmentation du produit intérieur brut réel aux dépenses des ménages et aux exportations.

Les dépenses des ménages en biens semi-durables ont bondi de 14 % alors que celles en services ont progressé de 6,3 %.

Quant aux exportations, elles se sont accrues de 1,9 % au troisième trimestre, surtout grâce aux exportations de pétrole brut. Les importations ont quant à elles reculé, surtout à cause des produits pharmaceutiques, des jeux et des jouets et des petits appareils électroménagers.

Statistique Canada a observé que la rémunération des salariés a progressé de 2,9 %, sa plus forte croissance depuis le deuxième trimestre de 2000, exception faite de l'important rebond enregistré au troisième trimestre de 2020.

L'augmentation observée dans les services professionnels et personnels, principalement attribuable aux services d'hébergement et de restauration, est à l'origine de près de la moitié de la croissance totale de la rémunération.

À la fin du mois dernier, l'agence fédérale a initialement estimé que le produit intérieur brut réel avait augmenté à un taux annuel de 1,9 % entre juillet et septembre.

L'économiste principal de la CIBC, Royce Mendes, affirme qu'une certaine croissance qui n'a pas eu lieu au troisième trimestre pourrait être repoussée au dernier trimestre de 2021, mais pourrait être affectée par les inondations en Colombie-Britannique.

L'économiste principal de Banque TD, Sri Thanabalasingam, prévient également que la croissance jusqu'à la fin de l'année pourrait être affectée par le variant Omicron de la COVID-19 qui pourrait être plus transmissible.