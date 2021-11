Baie-Comeau poursuit sa réflexion pour attirer de nouveaux citoyens

Le comité attraction étudiera le rapport qui sera produit dans quelques jours par le comité citoyen qui s’est pensé sur ces enjeux.

Le maire de Baie-Comeau Yves Montigny veut absolument renverser la tendance démographique à la baisse.

On veut de plus en plus attirer du monde. On veut qu'ils restent à Baie-Comeau, qu'ils demeurent à Baie-Comeau, mais on veut aussi qu'il y en ait d'autres qui viennent nous visiter.

La Côte-Nord est la seule région administrative au Québec qui a enregistré une baisse démographique pour l’année 2019-2020 avec une décroissance de population de 0,19%.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, fait de la relance touristique sur la Côte-Nord une priorité. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

« Tout ça ensemble nous amène à cette grande vision, où on va réfléchir à réorganiser nos services pour qu'il y ait des ressources humaines qui travaillent à l'attraction. » — Une citation de Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny

Yves Montigny dit vouloir travailler en complémentarité avec la MRC de Manicouagan afin d'attirer de nouveaux citoyens qui voudront s’installer également en périphérie de la municipalité, à Pointe-Lebel ou Franquelin.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur