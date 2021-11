Les Rolling Stones à Kitchener, en Ontario… ou presque

Nous avons été tenaces, nous avons dû démontrer notre crédibilité auprès de la gérance du groupe. Le processus a commencé il y a deux ans et demi , indique David Marksell, le président-directeur général du musée et grand fan des Rolling Stones, qu'il a vus 20 fois en concert. Unzipped a déjà voyagé en Asie, en Europe et aux États-Unis. Et Kitchener constitue sa seule étape canadienne.

Mick Jagger et Ronnie Wood ont salué Kitchener dans une courte vidéo pour lancer les festivités entourant Unzipped.

Incontournable pour tout fan des Rolling Stones, l'exposition réunit près de 300 objets puisés à même les archives personnelles de la formation anglaise. On y trouve des instruments rares, des costumes, des maquettes et même une reproduction de l'appartement miteux d’une chambre où logeaient Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones à Londres en 1962. Une réplique du célèbre Olympic Sound Studios, où les Stones ont enregistré certains de leurs albums les plus mémorables, est aussi présentée.

Ça peut vraiment aider à amener Kitchener à un autre niveau, affirme Lucie Allard, une amie du musée. Ça veut dire que Kitchener, ça vaut la peine d’y venir.

En avant le tourisme

Les Rolling Stones ont toujours été les rois du rock and roll, mais aussi du marketing. Avec leur logo, notamment, l'image de marque est forte, et le directeur général de TheMuseum mise beaucoup là-dessus. Près de 6000 billets ont déjà été vendus, et près de 60 % du public vient de l'extérieur.

« Il y a un haut pourcentage de visiteurs et visiteuses du Québec, environ 8 %, et puis quelques points de pourcentage de Détroit et de Buffalo », affirme David Marksell.

On trouve ailleurs dans la ville d'autres hommages aux Stones, dont une exposition regroupant des peintures du guitariste Ronnie Wood.

Des commerces flairent la bonne affaire : Je crois que ce sera gros. Je vois autour de moi des bars, particulièrement au centre-ville de Kitchener, qui sont enthousiastes à l’idée de faire quelque chose. Il y a plusieurs groupes hommage aux Rolling Stones , dit Paul Boehmer, propriétaire du restaurant Loloan.

Une exposition sur fond de controverse

Dans ses rêves les plus fous, TheMuseum aimerait vendre 100 000 billets de son exposition sur les Rolling Stones pour faire connaître la ville et attirer d'autres événements du genre. Mais ce projet n'a pas fait l'unanimité. Comme les finances du musée sont toujours sous surveillance, des voix se sont opposées à ce que la Ville accorde 100 000 $ pour promouvoir Unzipped.

Toutefois, Berry Vrbanovic, le maire de Kitchener, se montre enthousiaste. C'est un moment très excitant pour nous. C'est un signe d'espoir pour notre communauté. Il y a une collaboration entre les commerces pour que ça fonctionne. Notre industrie touristique a été durement éprouvée par la pandémie.

L’exposition The Rolling Stones: Unzipped est présentée jusqu’au 27 février 2022 à TheMuseum, à Kitchener, en Ontario.