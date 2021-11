Le variant Omicron bouleverse les plans de voyage des Winnipégois

L’incertitude est angoissante pour ceux qui ont des plans pour voyager , affirme la présidente de l’Association des communautés africaines du Manitoba, Titi Tijani.

Elle est d’origine nigérienne. Dimanche, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que les premiers cas confirmés du variant Omicron au pays avaient été décelés chez des voyageurs en provenance du Nigeria.

En réaction à la venue de ce nouveau variant du virus qui cause la COVID-19, le Canada a interdit l’entrée des citoyens de sept pays du sud de l’Afrique et imposé des mesures sanitaires supplémentaires pour les citoyens canadiens et les résidents permanents provenant de ces pays.

Le Nigeria ne fait pas partie de la liste, mais Mme Tijani affirme que beaucoup de personnes à Winnipeg ont peur qu’elles ne puissent pas rentrer au Canada si elles se rendent au pays africain.

Certaines personnes rentrent pour des choses très importantes comme des mariages, des enterrements qui ont été prévus pour décembre, et certaines personnes ont déjà acheté leurs billets , poursuit-elle.

Titi Tijani avait l’intention de se rendre au Nigeria en janvier, mais n’avait pas encore acheté son billet d’avion.

Vendredi, le Canada a imposé des restrictions aux personnes qui sont allées en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, au Botswana, au Lesotho, en Eswatini ou au Mozambique au cours des 14 derniers jours.

Citoyenne canadienne née en Afrique du Sud, Peggy Venter rendait visite à sa mère qu’elle n’avait pas vue depuis trois ans, dans son pays natal. Elle a dû raccourcir son voyage d’une semaine, lorsque des représentants d’Affaires mondiales Canada lui ont dit de revenir au pays sur le prochain vol.

Elle a un billet d’avion pour un vol lundi, mais elle ne sait pas comment elle va revenir au Canada, puisqu’elle doit changer d’avion à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, avant de se rendre à Calgary.

Vendredi, des voyageurs provenant de l’Afrique du Sud sont restés coincés dans leur avion pendant plusieurs heures à cet aéroport, car l’Union européenne avait imposé une interdiction de voyage.

Nous avons réservé nos vols, mais Amsterdam peut encore dire : nous n’allons pas accepter ce vol de l’Afrique du Sud. Alors nous serions coincés et nous devrons revenir , indique Peggy Venter.

Le variant Omicron est préoccupant, selon l’Organisation mondiale de la santé. Des chercheurs tentent encore de déterminer s’il est plus contagieux ou virulent que d’autres variants.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les virus émergents de l'Université du Manitoba, Jason Kindrachuk, affirme que c’est un moment critique dans la pandémie de COVID-19.