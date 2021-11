Fillette de Granby : la défense fera entendre un dernier témoin

Depuis près de deux semaines, les audiences du procès de la femme accusée du meurtre non prémédité et de la séquestration d’une enfant de 7 ans à Granby se déroulent sans la présence des quatorze jurés responsable de prononcer un verdict dans cette affaire. On a appris lundi qu’ils seront de retour en salle de cour mercredi après-midi.