Des chercheurs d’Ottawa vont analyser le variant Omicron dans les eaux usées

Tyson Graber, chercheur associé au CHEO, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, et co-chercheur principal du projet, a indiqué que le suivi du nouveau variant pourra se faire assez rapidement grâce aux scientifiques sud-africains qui ont déjà partagé la séquence génomique d'Omicron.

Nous avons déjà trois tests en préparation , dit-il.

Bien que ces tests, développés en collaboration avec le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg et l'Université de Waterloo, puissent prendre des semaines pour donner des résultats, le fait de disposer des données génomiques a permis aux chercheurs de confirmer qu'ils ne manquent pas un pic de cas non détectés.

Les tests que nous faisons en ce moment même vont être en mesure de détecter le variant Omicron , assure Tyson Graber.

Des incertitudes autour du nouveau variant

Il est encore trop tôt pour déterminer si le nouveau variant est plus virulent ou mortel que d’autres variants, soutient pour sa part le Dr Gerald Evans, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université Queen's.

Selon lui, les préoccupations autour du variant Omicron sont liées au fait qu’il a subi plusieurs mutations et qu’il est désormais dominant en Afrique du Sud.

Le variant Omicron a été détecté au Canada pour la première fois la semaine dernière. Photo : La Presse canadienne / Riley Smith

Se transmet-il plus facilement que le variant Delta? On ne le sait pas encore , précise le Dr Evans, en ajoutant que nous allons en savoir plus dans les semaines à venir .

De plus, le Dr Evans estime que les restrictions de voyages sont peu efficaces, étant donné que le variant circule probablement depuis plusieurs mois déjà.

Le vaccin est-il efficace contre le variant Omicron?

Avec moins de 25 % des Sud-Africains complètement vaccinés contre la COVID-19, il est difficile de dire quoi que ce soit sur l'efficacité des vaccins existants pour lutter contre le variant Omicron, a déclaré le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ).

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Il rappelle que la vaccination demeure la solution à privilégier pour se protéger de la Covid-19, ainsi que le port du masque et la distanciation physique.

L’important, c’est vraiment de vacciner le plus de personnes possible , réitère le Dr Roumeliotis.

Avec les informations de Matthew Kupfer