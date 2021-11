Les oeuvres d’élèves de Sherbrooke au coeur d’Étincelles de Moment Factory

Une activité qui mettra en vedette la bande d'Étincelles, des personnages dessinés par des élèves de 5e et 6e année du Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke.

Des personnages qui vont prendre vie tout au long du parcours, leur mission sera très simplement d'illuminer Sherbrooke.

Et ce n’est pas par hasard que ces personnages créés par de petites mains sherbrookoises se retrouvent au coeur de l'activité multimédia.

Le producteur d'Étincelles de Moment Factory, Christian L'Heureux, explique que le but était de parler d'abord et avant aux Sherbrookois.

Pour nous, c'était de créer un lieu de rassemblement au sein de ce parc-là qui est déjà utilisé par les Sherbrookois dans d'autres types d’événements. Pour nous, c’est une belle rencontre avec les Sherbrookois , explique M. L’Heureux.

Il rappelle que cette activité se greffe aux autres activités hivernales de Sherbrooke.

Il y a trois dimensions à cette activité. Il y a une allée immersive en entrée de jeu. Le clou de l'activité est un jeu de lancer de balles interactif dans trois espaces. Il y a le côté ère de repos, de rencontres et de réunion où il sera possible de consommer un breuvage chaud et profiter des joies de l’hiver , mentionne Christian L’Heureux.

Il faudra présenter le passeport vaccinal pour participer à l'activité, qui est gratuite par ailleurs.

Il faut réserver sa place en avance, en ligne.

L'activité se déroule du 10 décembre au 9 janvier, en soirée, en pleine noirceur, pour bien sûr profiter de l'expérience.

Et c'est au parc Jacques-Cartier, en plein cœur de Sherbrooke.

Avec les informations de Christine Bureau