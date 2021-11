Une députée du NPD partage les commentaires racistes qu’elle reçoit en ligne

Souvent, je les effaçais. Cette fois-ci, je me suis dit qu'en me taisant, je permettais que la chose continue , a-t-elle expliqué à propos d’une publication Facebook qu’elle a reçue la semaine dernière.

Dans le message en question, l’auteur affuble la députée Betty Nippi-Albright de toutes sortes de noms, et dépeint la culture autochtone comme étant égoïste.

Betty Nippi-Albright est membre de la nation Kinistin Saulteaux. Elle affirme que la haine et les commentaires racistes ont augmenté depuis qu’elle a parlé de la vente de terres de la Couronne et de l'obligation de consulter.

Je recevais des commentaires à propos des Autochtones : "Tu devrais être heureuse avec ce que tu as, vous vous plaignez toujours".

Betty Nippi-Albright indique que les gens laissent des commentaires haineux sur ses pages publique et personnelle, mais la bloque quand elle tente de leur répondre ou de connaître leur véritable identité.

Selon la députée provinciale, leur comportement indique qu'elle pose les bons gestes.

Je fais bouger les choses , explique-t-elle.

La députée explique que beaucoup de femmes, et en particulier de femmes autochtones, n'osent pas se placer dans une position difficile en réagissant, parce que c'est tellement difficile dans un système paternaliste . Elle a pour sa part la chance de pouvoir parler et dénoncer ces gestes, et espère servir de modèle pour d'autres femmes qui verront qu'elles ne sont pas seules.

Je suis exposée à ce genre de commentaires, je les dénonce. Et je continuerai de les dénoncer, parce qu’il s’agit d’une réalité dans notre province et que, en tant que citoyens, nous n'en parlons pas suffisamment , affirme Betty Nippi-Albright.

Avec les informations de Chelsea Cross