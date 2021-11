Nouvel hôpital en Outaouais : des organismes de la région forment une coalition

Des groupes bien connus de la région, comme le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais ( CREDDOConseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais ), la Chambre de commerce de Gatineau, le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais, Vision Centre-Ville, l'Association des résidantes et résidants de l'Île de Hull ( ARIHAssociation des résidantes et résidants de l'Île de Hull ) et Équité Outaouais ont publié un communiqué conjoint mardi dans lequel ils présentent la Coalition pour un Centre Hospitalier Accessible et Durable en Outaouais ( CCHADOCoalition pour un Centre Hospitalier Accessible et Durable en Outaouais ).

Le CCHADOCoalition pour un Centre Hospitalier Accessible et Durable en Outaouais aura pour mission de revendiquer une approche exemplaire en matière de protection de l’environnement, de transparence et d’inclusion dans le processus de sélection et d’aménagement du futur Centre Hospitalier Affilié Universitaire ( CHAUCentre Hospitalier Affilié Universitaire ) de l’Outaouais.

Ils demandent aussi à ce que le site choisi soit accessible pour tous, notamment en matière de transport actif et collectif.

Selon la coalition, les interventions de plusieurs groupes environnementaux et autres intervenants de la région n’ont rien donné auprès du gouvernement provincial.

