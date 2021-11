Grâce à un partenariat entre plusieurs groupes et organismes communautaires, un programme de gériatrie sociale est maintenant offert aux aînés de la Haute-Yamaska.

Lancé en avril, le programme est bien établi dans la région, ont annoncé lundi ses organismes fondateurs, qui incluent la Fondation AGES, la Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska et la COOP Autonomie Chez-Soi.

La gériatrie sociale permet à des bénévoles, ou sentinelles de rencontrer des personnes âgées à leur domicile afin de les aider à contacter les bonnes personnes-ressources pour avoir accès à certains services. Les aînés peuvent ainsi mieux vivre à la maison.

Les bénévoles peuvent par exemple aider les usagers à naviguer le réseau de la santé ou à trouver comment se faire livrer des repas à domicile. Ils peuvent aussi effectuer des signalements auprès d’intervenantes en cas de situation problématique, en respectant les choix et les besoins des aînés.

La gériatrie sociale, c’est une philosophie de mise en action d’une communauté pour qu’elle prenne en main l’avenir et la santé des aînés indique le Dr Stéphane Lemire, l’interniste-gériatre qui a fondé cette approche.

Ce que la gériatrie sociale veut promouvoir, c’est un vieillissement en santé. C’est un filet de sécurité pour les aînés, qui sentent que quelque part, il y a quelqu’un [...] qui peut les aiguiller, les guider vers des ressources pour régler leurs problématiques , explique quant à elle Julie Champagne, une intervenante pour le programme.

« Avec la gériatrie sociale, on ajoute de la vie aux années! » — Une citation de Luce Bérard, instigatrice de la gériatrie sociale en Haute-Yamaska

Bénévoles recherchés

Le projet a notamment été rendu possible grâce à l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux et du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

La COOP Autonomie Chez-Soi invite les bénévoles souhaitant rendre visite aux aînés à la contacter. Au total, le programme de gériatrie sociale cherche à recruter 125 personnes.

L'organisme encourage aussi les aînés à le contacter pour avoir accès à ses services. Le programme de gériatrie sociale couvre toute la Haute-Yamaska.

La vie est précieuse. Il faut la vivre le plus possible. Permettez-vous de vous donner des moyens pour mieux vivre le temps qui passe en tant que personne âgée. [...] Prenez le temps de téléphoner à la gériatrie sociale , conclut André Plouffe, le directeur de la Coop Autonomie Chez-soi.

Le programme d'autonomie sociale peut être joint au 579-420-1522 ou à geriatriesociale@autonomiechezsoi.ca  (Nouvelle fenêtre)