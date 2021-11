Alma remet une subvention de 106 000 $ pour le projet Qualia

Alma doit injecter environ 800 000 $ d’ici la fin des travaux.

Le projet Qualia a jusqu’à maintenant profité de subventions provenant des deux paliers gouvernementaux. Québec et Ottawa ont fourni 1,6 million de dollars en juillet 2019 pour aménager un site d’exercice pour les drones, pour un projet total évalué à 2,4 M$.

La Ville s’est entre autres engagée à assumer 50 % des dépenses reliées à l’achat du système de suivi et de surveillance en temps réel. Le président du CEDCentre d'excellence des drones et conseiller municipal, Alain Fortin, rappelle que deux maisons ont été acquises au courant de l’année. Elles étaient situées sur le boulevard Saint-Luc avant d’être déménagées sur le site du CEDCentre d'excellence sur les drones . Elles servent maintenant à recréer un petit village dans lequel les divers équipements peuvent être testés en plus de permettre aux pilotes de s’exercer.

[L’achat de ces maisons] nous a permis de faire des économies et d’augmenter notre budget pour d’autres items comme des systèmes de détection et y aller plus pointu sur ce genre de système , explique Alain Fortin.

Des ententes de confidentialité lient actuellement l’organisation avec des entreprises, mais le président assure que le projet avance rondement.

D’ailleurs, il y a un président d’une entreprise qui est venu nous rendre visite cet été, une grosse entreprise. Il était en vacances dans le coin. Il est venu nous voir et il est très intéressé à faire du développement avec nous , soutient-il, ajoutant que plusieurs entreprises démontrent de l'intérêt.

La pandémie a retardé plusieurs démarches du projet Qualia. L’inauguration officielle devait avoir lieu à l’automne 2020, mais sera finalement réalisée au printemps 2022.

Le budget de la Ville d’Alma sera par ailleurs présenté lors du conseil municipal du 13 décembre prochain.