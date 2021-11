Le conseil général de l’APTS approuve une entente de principe 

Le conseil général de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a approuvé une entente de principe conclue avec le gouvernement.

Si les membres du syndicat, qui compte 4800 travailleurs en Estrie et 60 000 à l’échelle du Québec, entérinent l’entente en assemblée générale, une nouvelle convention collective entrera en vigueur. L’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux espère que cette prochaine étape pourra se conclure d’ici les Fêtes, indique Danny Roulx, représentant national de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Estrie.

Il y aura une tournée d’assemblée générale spéciale pour faire entériner cette entente-là par nos membres sur le terrain. L’objectif est de le faire avant les Fêtes en utilisant une méthode d’assemblée générale beaucoup plus volumineuse en assemblant des CIUSSS , explique-t-il.

Si tout passe auprès des membres, ça va être fini. Il va y avoir une date d’entrée en vigueur au moment que les textes seront complétés. [...] À ce moment-là, les nouvelles primes pourront entrer en vigueur , ajoute-t-il.

« Le plus tôt c’est mis en place pour les membres, mieux c’est. » — Une citation de Danny Roulx, représentant national de l’APTS en Estrie

Une saveur amère

M. Roulx souligne que l’entente a beaucoup de bien , mais laisse tout de même une saveur amère au syndicat.

Il ne faut pas oublier non plus que la négociation qu’on a présentement se termine en 2023. En 2023, il faut recommencer, donc dans un an, on retourne en négos. Ça fait en sorte qu’il faut mettre de l’eau dans notre vin, et il faut accepter ce qui est là présentement et retravailler pour l’an prochain , remarque-t-il.

L’entente inclut notamment des primes pour certains employés de la DPJDirection de la protection de la jeunesse et des centres jeunesse. Elle contient également une compensation pour les membres du personnel en laboratoire et dans le secteur de l’imagerie médicale qui n’avaient pas eu droit à certaines primes octroyées dans le cadre de la pandémie.