Le cadeau du perlage de Marie-Ève Fontaine

Bien installée pour perler

C’est dans le salon du condominium de son père à qui elle rend visite que Marie-ève Fontaine s’installe pour perler. Elle a apporté son ensemble de voyage qui comporte quelques échantillons et les matériaux de base. Elle enfile les perles sur l'aiguille avec agilité tout en racontant son coup de foudre avec cet art autochtone.

Son initiation a eu lieu à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, avec une aînée dénée qu’elle a rencontrée lors d'une activité du solstice dans un parc.

C’était Lucy. Elle m'a montré la technique de base et je n’ai jamais arrêté.

Pour elle, le processus est méditatif puisqu’il repose son cerveau et lui permet de mieux écouter. Elle travaille attentivement en écoutant des balados ou encore les gens qui jasent autour d'elle. Contrairement à la plupart des adeptes qui utilisent des patrons en papier, Marie-Ève Fontaine fait du perlage à mains levées. Elle préfère faire confiance au processus et être surprise des résultats.

Marie-Ève enfile d'abord les perles blanches au centre pour structurer sa pièce. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Si les fleurs et les plantes sont des motifs communs dans les perlages traditionnels, elle choisit plutôt d’improviser.

Le perlage est comme une forme de communication. L'histoire du perlage m’intéresse beaucoup et je veux en savoir plus.

Les étapes

Tout perleur a besoin d’un canevas. Marie-Ève Fontaine utilise des matériaux recyclés comme de vieux vêtements, de la laine, du feutre ou du cuir. Elle privilégie les perles de verre qui sont de meilleures qualités. Les perles de plastique ont tendance à déteindre.

Cet ensemble de voyage de perlage contient des perles, du feutre, des ciseaux et quelques aiguilles. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Elle commence toujours avec une ligne et elle utilise des perles de différentes grosseurs. Plus les perles sont grosses, plus ça va vite, explique-t-elle.

Sa première rangée comporte une quinzaine de perles qui servent de base. Puis elle utilise deux aiguilles. La première est plus longue et sert à enfiler les perles qui viennent s’entasser les unes contre les autres. Ensuite, elle enroule l’excès de fil sur son petit doigt gauche, elle tient son tissu et manipule l’autre aiguille, qu’elle a baptisée le dauphin , pour plonger entre chaque perle et solidifier le tout. Plus c'est serré, plus c'est solide.

Les médaillons

Elle s’est mise à offrir des médaillons à son entourage pour des grandes occasions ou à Noël. Chacune de ses pièces est personnalisée selon une intention qui influence son choix de couleurs ou de motifs. Le jumelage se fait parfois selon l’énergie du destinataire et les réactions sont diverses.

Il y a des gens qui vont comprendre et apprécier. Puis il y en a d'autres pour qui c’est pas clair, surtout parce que moi, mes dessins sont abstraits. J'aime qu’on puisse les interpréter.

Cette pièce perlée est l'une des premières oeuvres de Marie-ève Fontaine. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Pendant la pandémie, l’artiste de scène avait perdu tous ses contrats. Elle s’est mise à vendre ses pièces de perlage pour obtenir des revenus. Récemment , elle a reçu une commande de Vancouver. Elle est d’ailleurs fière que l’artiste winnipégoise Wanda Koop possède une de ses pièces dans sa boutique.

Bien des gens ont commencé à faire du perlage durant la pandémie, lui a t-on confié dans une boutique de fournitures. Pour Marie-Ève Fontaine, le regain d’intérêt pour la culture autochtone joue un rôle dans la popularité du perlage.