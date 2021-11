La musique de retour dans le métro de Montréal

Ce retour s’accompagne d’une nouveauté. Un nouveau système de réservation en ligne permet aux artistes d’obtenir l’emplacement de leur choix, sans devoir être sur place dès 5 h 30.

Toutefois, seuls cinq emplacements sont proposés aux musiciens et musiciennes pour le moment. D’autres seront offerts prochainement.

Le port du masque est obligatoire sauf pour les artistes qui jouent des instruments à vent.

Bon pour le moral et les finances

Environ 200 personnes jouent habituellement dans le métro montréalais. Daniel Lalonde est l’une d’elles. Arrivé à Montréal depuis l’Outaouais en 2010, il interprète de grands classiques des années 1960 et 1970, comme les Beatles, avec sa guitare, son tambourin et son harmonica.

Ça va faire du bien au moral , a-t-il raconté à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Pour être bien franc, il est temps de rentrer pour faire un peu d’argent et payer nos factures , a expliqué celui qui préside l’Association des musiciens du métro et de la rue de Montréal.

« On ne devient pas riche en jouant dans le métro, [mais] on fait ce qu’on aime. » — Une citation de Daniel Lalonde, musicien

Plusieurs musiciennes et musiciens jouant habituellement au métro se sont produits dans la rue ces derniers mois. Avec l’arrivée de l’hiver, Daniel Lalonde et ses collègues se réjouissent de pouvoir continuer à travailler, tout en restant au chaud. Jeudi et vendredi, j’ai joué dehors et il faisait froid, mais j’ai joué quand même, car on a des affaires à payer , a-t-il indiqué.

Retrouver le contact avec les gens

Qu’est-ce qu’il lui a le plus manqué pendant ces 19 mois loin du métro? C'est la bonté des gens, [leur] chaleur, parler avec [eux]. [...] J’aime les gens, j’adore jouer dans le métro.

Il est également ravi de retrouver d’autres musiciens et musiciennes avec qui il a noué des amitiés au fil des années. Juste les voir, leur dire bonjour et rire, ça va faire plaisir.

L’enjeu de l’argent comptant

Si Daniel Lalonde est content de pouvoir réserver sa plage horaire dans le métro de chez lui, il craint que ce nouveau système en ligne ne crée un engorgement.

Il va y avoir beaucoup de nouveaux musiciens qui vont arriver d’un coup, a-t-il expliqué. Je sais qu’on va manquer de place pour jouer.

Autre enjeu pour les artistes qui jouent du métro : l’argent comptant. Cette méthode de paiement se fait plus rare depuis le début de la pandémie puisque l’utilisation de la carte de débit et de crédit, jugée plus sécuritaire, a encore progressé.

C’est sûr que ça va nous frapper de plein fouet , a déclaré le musicien.

Rester créatif malgré la pandémie

La pandémie aura permis à Daniel Lalonde de se retrouver et de lancer ses propres chansons.

Le 13 mars 2020, il a sorti le titre Ma vie est un train qui passe vite. Je suis retombé assis dans la chaise et je me suis dit : c’est vrai, j’ai des chansons, je pourrais les envoyer à la radio et m’occuper de moi , a-t-il raconté.

Présentement, cinq de ses chansons tournent dans une soixantaine de radios au Canada. Et il est possible de les écouter aussi sur des plateformes comme Spotify, iTunes ou YouTube.

La semaine prochaine, Daniel Lalonde entrera en studio pour enregistrer sa nouvelle chanson Réponds-moi, qui sortira au mois de janvier.