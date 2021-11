La juge a lu les déclarations des parents d’Adrienne McColl et de sa meilleure amie

La juge Charlene Anderson de la Cour du Banc de la Reine a procédé lundi à la lecture des déclarations des parents d'Adrienne McColl et de sa meilleure amie. Adrienne McColl a été assassinée par son petit ami, Stéphane Parent, en 2002 à Calgary.

La mère d’Adrienne McColl, la jeune femme de Calgary assassinée il y a près de 20 ans, a eu du mal à survivre émotionnellement au procès de Stéphane Parent.

Le Québécois arrêté par la police de Gatineau, en février 2018, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré de sa petite amie. En 2002, l’homme a fracturé le crâne d'Adrienne McColl avant de l'étrangler.

En quelques heures, il a fui Calgary avec un aller simple et a vécu dans la région d'Ottawa jusqu'à ce que l'affaire classée soit relancée par de nouvelles preuves d’ADN en 2018 et qu'une accusation de meurtre au second degré soit portée.

L'audience de détermination de la peine de Stéphane Parent devrait maintenant avoir lieu au début de la nouvelle année. Il devait être condamné lundi, mais il a congédié ses avocats et, après en avoir initialement refusé un, a choisi de demander un rapport prédécisionnel.

Une condamnation pour meurtre au deuxième degré signifie qu'il écope automatiquement d’une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 10 à 25 ans.

J'ai perdu mes deux enfants

Selon le père de la victime, Blair McColl, son fils Jason était tellement dévasté par la mort de sa sœur qu'il s'est tourné vers l'alcool. Ce dernier est décédé en septembre 2020 après une longue bataille contre sa dépendance.

« J'ai perdu mes deux enfants à cause de cela, dit-il. Si Adrienne n'avait pas été tuée, Jason serait avec moi maintenant. Sa douleur était tout simplement trop grande. » — Une citation de Blair McColl, père d'Adrienne McColl

La mère d’Adrienne McColl, Thelma Trudeau, n'a pas pu assister au procès en raison du traumatisme que cela l'obligeait à revivre.

« La blessure de sa mort a été grande ouverte. » — Une citation de Thelma Trudeau, mère d'Adrienne McColl

Pour sa part, Shandi Bard, la meilleure amie d'Adrienne McColl, affirme dans sa déclaration de victime que le verdict de culpabilité signifiait que la voix d'Adrienne était enfin entendue .

« Elle a été enlevée par un monstre qu'elle aimait. » — Une citation de Shandi Bard, meilleure amie d'Adrienne McColl

Une relation difficile

Le couple a commencé à se fréquenter en 2000 alors qu'ils travaillaient tous deux au Studio 82, un bar du sud-ouest de Calgary appartenant au beau-père de la victime.

Selon un témoin, Stéphane Parent avait l'habitude d'agresser sa petite amie. Il raconte qu’une fois, alors qu'il travaillait au bar, il l’a jeté en travers d'un bureau et l'a étranglée.

En février 2002, il y avait plus de fissures dans la relation. Les deux étaient fauchés, mais les choses allaient mieux pour Adrienne McColl qui avait trouvé un nouvel emploi et vivait avec son beau-père.

Pour sa part, Stéphane Parent avait récemment perdu son logement et vivait dans sa voiture.

Le procureur Shane Parker a suggéré pendant le procès que l’homme était motivé par la rage quand il a tué Adrienne McColl.

Preuves d'ADN et d'empreintes digitales

Le jour de la Saint-Valentin 2002, Stéphane Parent a jeté le corps d’Adrienne McColl dans un fossé près de Nanton, en Alberta, après l’avoir battue et étranglée.

Son empreinte digitale se trouvait sur l'un des sacs à ordures retrouvés avec son corps.

Son corps a été jeté dans un fossé froid et enneigé comme si c'était un déchet, déplore le père de la victime.Adrienne détestait le froid.

Stéphane Parent a ensuite conduit la voiture du beau-père à l'aéroport et a réservé un billet aller simple pour Ottawa.

Son pantalon, taché du sang de sa victime, a été trouvé dans le stationnement de l'aéroport.

Les jurés ont mis deux heures pour rendre leur verdict après avoir entendu deux semaines de preuves.

Aucune blessure défensive n'a été trouvée sur le corps d’Adrienne McColl.

Avec les informations de Meghan Grant.