9 cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador depuis vendredi

Huit de ces cas touchent des personnes qui ont eu des contacts étroits avec des personnes déjà malades. L'autre cas est lié à un voyage à l'international.

Le ministère de la Santé précise aussi que quatre des cas signalés lundi concernent des enfants ou des adolescents.

Il y a actuellement 21 cas actifs de COVID-19 dans la province. Une personne est hospitalisée après avoir contracté la COVID-19.

Les données en ligne montrent que plus de 90 % des résidants de 12 ans et plus sont complètement vaccinés et que près de 95 % ont reçu au moins une dose d'un vaccin.