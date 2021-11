Les petites entreprises encouragent l’achat local pendant le temps des Fêtes

Avec l’arrivée du temps des fêtes et des achats de Noël, des entreprises et des organismes encouragent les Manitobains à se tourner vers l’achat local. Plusieurs entreprises de la province ont vu une diminution dans leurs ventes depuis l’an dernier.

Le cofondateur de GoodLocal.ca, un site web consacré à la vente de marchandises locales, Obby Khan, a remarqué une baisse de 50 % des ventes locales par rapport à l’année dernière.

L’an dernier la pandémie était encore nouvelle, les gens ne savaient pas quoi faire et l’achat local était important. Je crois que cette année on peut refaire la même chose si tout le monde continue d’en parler.

Pour continuer d’encourager l’achat local au Manitoba, GoodLocal a récemment ouvert un magasin physique dans le quartier de la Bourse de Winnipeg. L'entreprise se spécialise aussi dans la livraison, l’offre de cartes cadeaux et même des paniers cadeaux.

Les gens veulent soutenir les entreprises locales chaque fois qu'ils le peuvent, alors faisons en sorte qu'il soit aussi facile que possible de le faire, à un moment où ils en ont le plus besoin , indique Obby Khan.

Pour la brasserie manitobaine Nonsuch, le mois de décembre est le mois le plus important pour augmenter les profits, raconte le président de la brasserie, Matthew Sabourin.

Toujours dans l’optique d’encourager l’achat local, l’entreprise a aussi lancé un programme d’adhésion mensuelle.

Le propriétaire de la brasserie Nonsuch, Matthew Sabourin, offre des programmes d'adhésion à la clientèle. Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

La pandémie continue d’exister. Ce n’est pas évident être propriétaire d’une entreprise en ce moment comme je le dis à chaque fois. C’est incroyablement important que l’on continue à appuyer les entreprises locales, si c’est quelque chose de spécial pour vous. Il faut voter avec les dollars.

Selon le directeur général d'Entreprises Riel, Normand Gousseau, les initiatives comme celle de GoodLocal et de la brasserie Nonsuch sont excellentes pour appuyer les petites entreprises.

C’est encore plus important cette année, plusieurs petits commerces souffrent. C’est une façon qu’on peut faire pour les encourager, on peut les soutenir, les aider à leur relève et à la relance de notre économie.

Il insiste aussi sur le fait qu'acheter localement permettrait de créer des occasions d'emploi dans la province.

Tout comme Obby Khan et Matthew Sabourin, Normand Gousseau est optimiste quant aux profits que pourront faire les petits commerces manitobains pendant le temps des Fêtes cette année.

Selon lui, l'achat local pourrait même s'avérer être plus avantageux économiquement pour les consommateurs.