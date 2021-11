Les syndicats inquiets avant l’entrée de la vaccination obligatoire au Yukon

Au Yukon, à quelques heures de l’entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour les employés du gouvernement , bien des questions demeurent quant au nombre de fonctionnaires qui pourraient ne pas se présenter au travail mercredi et des répercussions que cela pourrait avoir sur le territoire.

Que ce soit le syndicat des enseignants ou celui de la fonction publique du Yukon, ils se déclarent en faveur de cette obligation de vaccination , mais ce qu’ils reprochent, c’est l’approche prise par le gouvernement et le fait qu’il n’y ait pas eu de véritables discussions. Je ne qualifierais pas ce qu’ils ont fait de consultation. Ils nous ont plutôt dit ce qu’ils faisaient , résume Steve Geick, le président du Syndicat des employés du Yukon.

« Nous soutenons la vaccination obligatoire, mais pas sa mise en place faite à l'aveuglette » — Une citation de Steve Geick, président du Syndicat des employés du Yukon

Je pense qu’il y aura une pénurie de main-d’œuvre, et que c’est le domaine de la santé qui en pâtira le plus , explique-t-il en ajoutant qu'il y a quelque temps, le gouvernement avait estimé que 20 % de ses effectifs n’étaient pas vaccinés . S’il ne sait pas comment le nombre avait été calculé et à quel point il était fiable, pour lui, les effets se feront ressentir.

Il rappelle que pour faire fonctionner les cliniques de vaccinations, le gouvernement a dû réquisitionner du personnel d’autres secteurs, dont des infirmières de la Croix-Rouge d’ailleurs au pays. Même si ce ne sont que 10 ou 15 % cela pourrait avoir de graves conséquences , dit-il.

Inquiétude du côté de l’éducation

Ted Hupé, le président de l'Association des enseignants du Yukon, affirme que ses questions aux gouvernements sont restées sans réponses. Nous n’avons aucune idée de quelles écoles seront touchées, ni dans l'ensemble, combien d’employés de l'éducation ne répondront pas aux exigences de vaccination.

Il regrette aussi le fait qu’il n’ait pas la moindre information concernant l’après 30 novembre. On ne sait rien de ce que compte faire le gouvernement et le ministère de l’Éducation concernant le manque d'effectif qui va découler de cette mesure.

Pour lui, cette situation n’est qu’un bras de fer, car les deux camps attendent que l’autre abandonne.

« Les gens qui ne veulent pas être vaccinés s’attendent à ce que le gouvernement fasse machine arrière, et le gouvernement espère qu’à l’approche de la date butoir, les gens se feront vacciner. » — Une citation de Ted Hupé, président de l'Association des enseignants du Yukon

Steve Geick estime que la situation s’explique par la façon de faire du gouvernement : Ils ont mis ça en place de façon arbitraire et maintenant ils cherchent à voir comment ils vont s’en sortir. C’est typique de ce gouvernement.

Le gouvernement a déclaré que John Stricker, le ministre responsable de la Commission de la fonction publique, prendra la parole demain à l'Assemblée législative avec plus d'informations à ce sujet.

De son côté, la Ville de Whitehorse a annoncé qu'elle exigerait que ses employés soient pleinement vaccinés d'ici le 20 février 2022.