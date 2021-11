Harcelée pour avoir encouragé la vaccination, une médecin devance sa retraite

En août dernier, la Dre Gretchen Roedde devait établir de nouvelles règles au centre de santé de Latchford où elle travaille.

Voyant qu'il y avait beaucoup d’anti-vaccins dans la localité, elle a décidé d’adopter des méthodes différentes de livraisons de soins de santé pour ses patients qui refusaient de se faire vacciner.

Peut-être par le téléphone, peut-être à la fin de la journée quand il n’y a personne ici, c’est plus facile de nettoyer les choses. C’est plus sécuritaire , observe-t-elle.

La Dre Gretchen Roedde a devancé sa retraite en raison du harcèlement dont elle a été victime. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle a fait part de sa décision au maire George Lefebvre, qui l’a soutenue et a annoncé publiquement les nouvelles règles en place à la clinique lors d’une réunion du conseil municipal.

Mais peu après, le conseiller municipal Scott Green a manifesté publiquement son opposition aux nouvelles mesures dans une publication sur les médias sociaux qui a été largement partagée et généré de nombreux commentaires.

Il n’a pas fallu longtemps, raconte la Dre Roedde, avant que son bureau ne commence à recevoir des lettres où on [lui] souhaitait la mort , beaucoup de harcèlement . L'Ordre des médecins de l'Ontario l'a aussi avisée qu'il avait reçu des plaintes qui la visaient et qui provenaient de parents.

« C'était horrible. Nous devons être forts, mais le niveau d'attaques personnelles était ridicule. » — Une citation de Dre Gretchen Roedde, médecin au centre de santé de Latchford

La municipalité de Latchford compte un peu plus de 300 résidents. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Depuis, Scott Green, qui a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, s’est excusé auprès de ses collègues élus et auprès des citoyens de Latchford. Mais le mal était déjà fait.

Âgée de 69 ans, la Dre Roedde a devancé sa retraite de deux ans. Elle compte quitter ses fonctions actuelles à la fin du mois de mars 2022 et évalue la possibilité de reprendre, par moments, le travail humanitaire auquel elle a consacré de nombreuses années en Afrique subsaharienne.

« Je me suis dit : "Je suis ici depuis neuf ans, j’ai beaucoup d’autres choses que je peux faire". [...] J’ai dit au conseil municipal que j’avais fini et que j’allais aider à chercher mon remplaçant. » — Une citation de Dre Gretchen Roedde, médecin au centre de santé de Latchford

L'Ordre des médecins de l'Ontario a aussi décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada et refusé de commenter le cas de la Dre Roedde.

La région sanitaire du Timiskaming, dont fait partie Latchford, connaît l'un des taux les plus élevés d'infection à la COVID-19 en Ontario en ce moment.

« La vaccination, c'est très important pour nous, pour la région. » — Une citation de Dre Gretchen Roedde, médecin au centre de santé de Latchford

Le maire et des résidents déçus

Le maire George Lefebvre dit avoir été très fâché en découvrant les propos du conseiller Green.

« Comme tous les autres d’ailleurs, il y a une petite minorité [de gens] qui n’ont pas cru que ce qu’il a dit était inapproprié. Nous étions tous très déçus et dégoûtés. » — Une citation de George Lefebvre, maire de Latchford

George Lefebvre est le maire de Latchford. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il indique que le conseiller Green n’a toutefois pas été réprimandé parce qu’ il ne s’est pas identifié [dans sa publication sur les médias sociaux] comme étant un élu municipal .

Des patients de la Dre Roedde déplorent le départ prochain de leur médecin.

Amjinder Cheema habite Latchford depuis un peu plus de huit ans.

Je suis déçu. C’est une personne très gentille [...], c’était très facile d’obtenir un rendez-vous quand on en avait besoin, c’était vraiment rapide , fait-il savoir.

Amjinder Cheema regrette le départ à la retraite prochain de sa médecin de famille, la Dre Gretchen Roedde. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il ajoute qu’il s’estime très chanceux d’avoir une médecin à quelques mètres à peine dans une localité d’un peu plus de 300 habitants .

« J’ai des amis et de la famille qui habitent dans de grandes villes et pourtant, ils attendent longtemps pour obtenir un médecin de famille. Je pense qu’on a pris [la Dre Roedde] pour acquise. » — Une citation de Amjinder Cheema, résident de Latchford

Le résident Terrance Anglis qualifie également la Dre Roedde de médecin vraiment dédiée au bien-être de ses patients.

Quand mon ami mourait du cancer, elle allait le voir [chez lui] chaque jour. Elle me disait que c’était difficile, mais elle le faisait quand même. Combien de médecins font des visites à la maison ces jours-ci? Pas beaucoup. C’est très dommage, ce qui est arrivé , note-t-il.

Course contre la montre pour le recrutement

Le maire Lefebvre ne se le cache pas : Ce ne sera pas facile de trouver un autre médecin.

Le centre de santé de Latchford dessert la grande majorité des résidents de la municipalité, mais de nombreux autres résidents des localités voisines, dont Cobalt, New Liskeard, Haileybury et Earlton.

En tout, ce sont plus de 800 patients qui pourraient se retrouver sans médecin s’il n’y a pas de recrue d’ici le mois d’avril prochain.

La Dre Roedde aide la Municipalité de Latchford à recruter un nouveau médecin pour la remplacer. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La Dre Roedde dit tout faire pour trouver une personne pour la succéder. Elle a déjà discuté avec de récents diplômés de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (ÉMNO) où elle enseigne.

Mais même si elle trouve qu’elle travaille à la plus belle clinique , elle juge que de nombreux facteurs rendent le travail au centre de santé moins attrayant , même pour les jeunes médecins originaires de la région du Timiskaming.

Les autres pratiques sont près de l’hôpital, leurs patients ne sont pas si pauvres, si âgés, si malades, [...] et on a un taux élevé de dépendance aux opioïdes. Chaque année, je cherche quelqu’un pour me remplacer et ils vont tous à New Liskeard, ou Haileybury. J’espère vraiment pouvoir trouver quelqu’un , indique-t-elle.

Plaidoyer pour la fin de la rage envers le personnel de la santé

Ce qu’a vécu la Dre Roedde est symptomatique d’une pandémie de la rage qui s’est manifestée dans plusieurs endroits au pays, soutient la chroniqueuse Sue Nielsen du Temiskaming Speaker.

Après avoir vu la médecin traitée d’ ivrogne , de folle et d’ intimidatrice sur les médias sociaux, Mme Nielsen s’est portée en septembre à sa défense dans les pages du journal en appelant les lecteurs à ne pas se servir des professionnels de la santé comme soupapes de décharge de colère .

« Nous avons une pénurie de médecins dans le Nord, et nous ne pouvons pas les prendre pour acquis. Les mauvais traitements qu’ont dû endurer les professionnels de la santé, les préposés aux bénéficiaires, les ambulanciers depuis le début de la pandémie, c’est inacceptable. » — Une citation de Sue Nielsen, chroniqueuse au Temiskaming Speaker

La chroniqueuse Sue Nielsen du journal Temiskaming Speaker appelle le public à respecter les professionnels de la santé. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Des propos comme ceux véhiculés à l’endroit de la Dre Roedde reflètent le mauvais caractère de ceux qui les ont émis mais ils se reflètent également sur la région , déplore-t-elle.

Quand on essaie d’attirer des personnes ici, on doit penser à ce qu’on dit et comment on se comporte. Nous pouvons certainement nous améliorer dans ce domaine , conclut-elle.

L’Association médicale de l’Ontario se dit préoccupée par les attaques perpétrées à l’endroit des médecins, en personne ou dans l’espace virtuel, qui ont atteint des niveaux records depuis l’imposition de la vaccination dans certains espaces et le début de la vaccination des enfants .