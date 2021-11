COVID-19 : la santé publique resserre les restrictions à Sault-Sainte-Marie

D'ici au 28 décembre, les rassemblements à l'intérieur devront être limités à 10 personnes dans la ville de Sault-Sainte-Marie. Les rassemblements à l'extérieur, eux, devront être de moins de 25 personnes.

Où ça va nous affecter, c'est pour les partys de Noël qu'on veut avoir. Il faudra faire certain qu'on n’a pas plus que dix invités dans la maison, parce que si tu en a plus que ça, ça va te coûter 750 dollars d'amende , explique Jean-Marie Wissell, qui habite la ville.

« Je suis d’accord [avec les restrictions] car le nombre de cas est élevé. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est difficile? Absolument. » — Une citation de Jean-Marie Wissell, résident de Sault-Sainte-Marie

La santé publique demande également aux commerces et aux organisations de resserrer leurs protocoles liés au port du masque et à la distanciation physique pendant une période de 28 jours.

Par exemple, deux employés travaillant dans une même pièce devront dorénavant porter le masque en tout temps.

Du côté des écoles, la santé publique recommande fortement la suspension de toutes les activités extracurriculaires, à moins que celles-ci ne permettent aux participants d’être masqués et de pratiquer la distanciation physique.

Sommet de cas de COVID-19 à Sault-Sainte-Marie

Depuis quelques semaines, le nombre de cas de COVID-19 atteint des sommets jamais observés depuis le début de la pandémie dans le district d'Algoma.

On y compte 174 cas par 100 000 habitants dans les sept derniers jours soit davantage que la moyenne provinciale durant les périodes de confinement, selon la santé publique. La majorité de ces cas sont à Sault-Sainte-Marie.

Le bureau de santé publique d’Algoma soutient que de nouvelles restrictions étaient nécessaires pour faire face à cette hausse de cas. Toutefois, elle précise que la protection du vaccin permet d’éviter un nouveau confinement pour le moment.

Avant, dans le Nord, on n'était pas vraiment affligé par la pandémie. Mais maintenant on est pas mal affligé. C'est nous autres qui avons la crise , réagit André Riopel, qui habite Sault-Sainte-Marie depuis plus de 40 ans.

« Je dis aux gens de Sault-Sainte-Marie : montez vos pantalons, mettez votre masque, pis restez à la maison. » — Une citation de André Riopel, physiothérapeute et résident de Sault-Sainte-Marie

Transmission locale

En tant que ville frontalière, Sault-Sainte-Marie a observé une augmentation des déplacements entre le Canada et les États-Unis depuis l'ouverture de la frontière terrestre américaine.

Mais selon la santé publique, la propagation du virus se fait d'abord et avant tout localement.

Même si nous avons toujours des cas liés au voyages internationaux, ce n'est pas la majorité des infections présentement , selon la Dre Jennifer Loo, médecin hygiéniste du district d'Algoma.

Elle met plutôt en garde les résidents contre les rassemblements sans protection ni mesures de distanciation.

Ailleurs dans le Nord

La tendance des cas est légèrement à la baisse dans le Grand Sudbury, avec un cas actif de moins.

Santé publique Sudbury et districts a recensé 82 nouveaux cas et 83 guérisons de plus que vendredi.

Le Timiskaming continue d’être le district du Nord de l’Ontario le plus touché en ce moment, toutes proportions gardées.

Les Services de santé du Timiskaming ont signalé 16 cas en 3 jours, comparativement à 36 pour la période du 20 au 22 novembre.

À l’opposé, la tendance à la hausse se poursuit dans le district de Thunder Bay. Le bureau de santé publique local a ajouté 40 pas et 15 guérisons à son bilan lundi. Cela inclut les chiffres de la fin de semaine.

Le taux d’infection par 100 000 habitants demeurent encore sous la moyenne des districts sanitaires du Nord de l’Ontario.

La situation continue d’être plutôt stable dans les districts sanitaires du Nord-Ouest, de Porcupine et de North Bay-Parry Sound, qui présentent un taux d’infection semblable pour la période du 23 au 29 novembre.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a recensé 5 cas depuis sa mise à jour précédente, vendredi dernier.

De son côté, le Bureau de santé Porcupine a annoncé un cas samedi, et un autre lundi, en plus d’un total de 4 guérisons.

Finalement, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a recensé 7 cas en 3 jours, et 6 guérisons.