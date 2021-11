Alors que 400 résidences ont été démolies dans la zone inondable depuis les inondations historiques du printemps 2019, les propriétaires de la boulangerie ont fait bande à part en construisant un mur de 800 mètres autour du bâtiment.

Ce genre d’ouvrage est habituellement utilisé pour faire des quais. Pour protéger un bâtiment, ça se fait un peu en Europe, mais ici c’est la première fois , ajoute le gestionnaire national d’ingénierie chez Bimbo Canada, Guimond Drouin.

Cette véritable forteresse sera un des derniers vestiges du centre-ville de Sainte-Marie qui se transformera en grand parc urbain dans un avenir rapproché.

Avec le mur, ça va être les Gaulois à l’intérieur et on va développer autour, mais pas comme des Romains. On va être des partenaires , illustre à la blague le maire Gaétan Vachon.

500 emplois maintenus en Beauce

La crainte de voir lacompagnie emblématique quitter la Beauce était réelle à la suite des inondations de 2019. La crue historique avait causé des dommages importants dans l’usine appartenant maintenant à l’entreprise mexicaine Bimbo.

Les dégâts faisaient en sorte qu’on se questionnait à savoir si les emplois allaient rester dans la région , remémore le maire Gaétan Vachon.

Des employés de la boulangerie Vachon à Sainte-Marie étaient escortés par les autorités lors du printemps 2019. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

En fin de compte, Bimbo a investi 100 millions de dollars dans la boulangerie pour réparer les dommages causés par les inondations de 2019.

Bimbo croit énormément à la marque Vachon. Elle veut développer la marque dans la région et maintenir les 500 emplois ici , affirme le gestionnaire des opérations de la boulangerie Vachon, Guy Larochelle.

« Un investissement comme ça, ça confirme qu’on veut rester ici. » — Une citation de Guy Larochelle, gestionnaire des opérations, Boulangerie Vachon

Consultations publiques

Des firmes spécialisées se penchent actuellement sur l’avenir du centre-ville. Pistes cyclables, sentiers pédestres, ski de fond : toutes les options sont sur la table.

Il pourrait même avoir la création de petits ruisseaux. On veut apprendre à aimer la rivière à nouveau , relate le maire.

Le rapport des firmes spécialisées devrait être terminé au début de 2022. La Ville compte ensuite faire des consultations publiques avant de statuer sur les projets qui seront retenus.