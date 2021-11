Adèle Sorella conteste à nouveau son verdict de culpabilité

Devant un panel de juge de la Cour d’appel, ses avocats tentent d'infirmer la décision du jury rendue en 2019, qui l’a trouvée coupable des meurtres non prémédités de ses deux filles en 2009, alors qu’elles étaient âgées de 8 et 9 ans.

C’est la deuxième fois qu’Adèle Sorella s’adresse à la Cour d’appel. En 2013, elle avait été reconnue coupable des meurtres, cette fois au premier degré, et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, un verdict infirmé en appel en 2017.

Ses avocats, Pierre Poupart et Ronald Prégent, soutiennent que les directives données aux jurés lors du nouveau procès par la juge Sophie Bourque les ont induits en erreur et leur ont forcé la main dans leurs délibérations.

Ils s’en prennent particulièrement à la décision de la juge de ne pas considérer que les liens étroits avec la mafia du mari d’Adèle Sorella, Giuseppe De Vito, puissent avoir joué un rôle dans la mort des fillettes.

C’est une erreur que la Cour d’appel est en mesure de corriger , a avancé Me Prégent.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans cette saga judiciaire, qui est entourée d'un grand mystère. C’est que la cause exacte de la mort des fillettes n’a jamais pu être établie.

« Il s’agit des décès les plus étranges, les plus inexplicables, les plus invraisemblables en termes médico-légaux que j’ai vus dans ma carrière. »