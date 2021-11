Longueuil fera abattre une soixantaine de chevreuils au parc Michel-Chartrand

La nouvelle mairesse de la Ville de la Rive-Sud, Catherine Fournier, a confirmé la nouvelle, lundi, au cours d’une entrevue réalisée avec Patrice Roy et diffusée au Téléjournal 18 h.

Le parc compte environ 70 chevreuils, alors que son écosystème ne peut en soutenir qu’une dizaine, a expliqué Mme Fournier.

La décision est basée sur les conclusions contenues dans le rapport de la table de concertation mise en place il y a quelques mois pour se pencher sur la problématique de la biodiversité dans ce parc de la Montérégie.

La table de concertation regroupait autant des citoyens, des experts que des scientifiques. Elle a entendu divers groupes et consulté la littérature scientifique avant de rédiger son rapport. Celui-ci sera rendu public mardi matin et mis en ligne sur le site de la Ville.

« Toutes les possibilités ont été analysées pour assurer l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Catherine Fournier explique que les recommandations du rapport permettront d’intervenir sur les trois facteurs qui expliquent la raison pour laquelle les milieux naturels se sont dégradés au point de ne plus pouvoir se régénérer, à savoir les effets dévastateurs de l’agrile du frêne, la propagation des espèces exotiques envahissantes et l’alimentation des cerfs de Virginie.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier Photo : Radio-Canada

Des solutions à long terme

Devant pareil constat, la mairesse dit devoir mettre en place des solutions à court et à long terme. On va devoir prendre des actions pour réduire immédiatement le cheptel , a-t-elle confirmé.

Concrètement, la Municipalité va d'abord capturer les animaux, puis les euthanasier. Elle fera ensuite don de la viande à des organismes communautaires. On va analyser la question de la stérilisation , a ajouté la mairesse Fournier.

Elle soutient que l’urgence est encore plus grande cette année, parce que les autorités constatent que les cerfs ont des conditions de vie vraiment déplorables . Ils sont sous-alimentés en raison notamment de leur surnombre.

« On serait même plutôt près d’une centaine de cerfs à l’heure actuelle, d’où l’importance d’agir rapidement. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

La surpopulation de cerfs influe également sur les autres espèces de l’écosystème, explique l’élue.

La Ville de Longueuil dit qu'elle se penchera sur la stérilisation des cerfs de Virginie. Photo : Radio-Canada

La Municipalité aura besoin de l’aide du ministère de la Faune et des Parcs dans ce dossier afin d’obtenir les permis nécessaires.

La Ville n’a pas fixé de date pour l’abattage des bêtes. La question devra être analysée en collaboration avec le comité d’éthique de l’Université de Montréal, indique la mairesse.

On ne fera rien sans avoir leur aval, leur approbation. C’est très important de bien faire les choses. On sait que c’est un dossier sensible. On veut qu’il y ait le moins de souffrance animale possible , assure Mme Fournier.

Si on reporte [l’opération] d’une année, malheureusement, le cheptel va être encore plus grand , enchaîne-t-elle.

Maintenir le cap

Et si une levée de boucliers survenait contre l’abattage des chevreuils? Mme Fournier affirme qu’elle maintiendra le cap et procédera à l’euthanasie des bêtes afin de protéger la biodiversité du parc.

Malgré un retour à la décision initiale, Mme Fournier se dit heureuse du processus traversé. Je pense que c’est intéressant qu’on ait pu entendre différents groupes, qu’on s’assure vraiment que toutes les solutions ont été analysées, parce que l’année dernière, cela n’avait pas été communiqué de cette façon-là , dit la première magistrate de Longueuil.

Le conseiller municipal Jonathan Tabarah Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal Jonathan Tabarah, du district Parc-Michel-Chartrand dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, souligne que l’enjeu est le même dans tous les grands parcs de la Montérégie. Il y a une surpopulation due aux changements climatiques , fait-il remarquer.

Il estime que le processus indépendant entamé par la Municipalité est précurseur pour l’ensemble de la région . On sait que d’autres villes attendent le rapport , dit-il.