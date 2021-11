Le procès qui oppose Tracadie à son ancien chef pompier est lancé

Le 27 avril 2017, Denis Savoie est licencié moins de deux ans après son entrée en fonction.

Il estime avoir été congédié sans motifs valables et demande une compensation financière à son ancien employeur, la municipalité de Tracadie. Il poursuit également la ville pour harcèlement et intimidation, et l’accuse de complot entre les conseillers, le maire et les pompiers.

En cette première journée de procès devant le juge Ivan Robichaud, deux anciens conseillers municipaux de Tracadie se sont succédé à la barre des témoins.

Il s’agit de Ginette Brideau Kervin, conseillère municipale de Tracadie de 2014 à 2021 et de Jean-Yves McGraw, qui a siégé sur le conseil municipal de 2005 à 2021.

Une dizaine d’autres personnes seront appelées à témoigner au cours des prochains jours.

Selon l’avocat de la municipalité de Tracadie, Basile Chiasson, tout porte à croire que le procès se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine.