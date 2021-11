The Matrix Resurrections : la première canadienne en présence de Keanu Reeves

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront à Toronto, le 16 décembre, pour la première canadienne du film The Matrix Resurrections.

L’événement aura lieu au Théâtre Scotiabank de Toronto, peut-on lire dans un communiqué émis par Warner Brothers Canada.

Un concours a été organisé pour permettre aux amateurs du film de remporter un voyage et assister à la première.

Le concours Neo et Trinity Come Home encourage les amateurs à trouver et à scanner des codes QR identifiés dans leur ville, ce qui les conduira à un message exclusif de la distribution de The Matrix Resurrections, qui informera l'utilisateur qu'il a trouvé un "trou de lapin" et peut maintenant participer pour gagner un voyage à la première , peut-on lire dans le communiqué.

Les codes QR sont disponibles dans des commerces participants à Calgary, Edmonton, Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver et Winnipeg.

Le concours est disponible partout au pays.