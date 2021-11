Une œuvre animée autochtone illuminera les nuits hivernales d’Aylmer

Je voulais créer quelque chose de lumineux dans les ténèbres , éclaire Glenn Gear pour parler de cette projection nocturne, qui sera proposée tous les soirs de 18 h à 22 h, durant trois mois.

Sous l’appellation générale de Nuit étoilée, ou Ullugialijak en inuttitut, dialecte de l’inuktitut pratiqué dans sa région d’origine, le Nunatsiavut, l’artiste dit avoir voulu créer une œuvre qui agirait comme un phare pour attirer les gens.

L'artiste multidisciplinaire inuit Glenn Gear signe l’animation hypnotique intitulée Ullugialijak (Nuit étoilée). Photo : Lisa Graves

Regroupés en des cercles concentriques, qui s’élargissent ou se réduisent, encore et encore dans un mouvement lent, comme une respiration , des éléments naturels s’animent et traduisent l’interconnection entre la mer, la terre et le ciel.

C’est une œuvre qui est une sorte de méditation sur le temps et la terre que j’aime , poursuit l’artiste, détaillant les éléments qui figurent dans son œuvre. Coquillages ou bois de caribou, il dit de ces objets naturels qui lui ont été offerts ou qu’il aime recueillir sur les rivages de sa région d’origine, qu’ils sont très importants dans [sa] pratique artistique .

L’art hors les murs

Présentée en boucle sur la façade extérieure de L’Imagier, l'œuvre se laisse découvrir dans son environnement. Il y a un côté spirituel, presque méditatif. On peut s’asseoir, faire abstraction du lieu ou au contraire s’en imprégner , note pour sa part la directrice générale et artistique de L’Imagier, Leonore-Namkha Beschi, précisant que l’approche curatoriale a été confiée à la commissaire anishinaabe Franchesca Hebert-Spence.

L’idée était de pallier la situation pandémique en offrant une projection nocturne, tous les soirs, pendant les mois d’hiver , souligne la directrice, qui prône l’accessibilité à l’art, dans une période difficile . C’est une façon de démocratiser l’accès à l’art tout en offrant une expérience immersive et belle dans ces moments anxiogènes .

« J’espère que cela inspirera les gens, que l’on y consacre que quelques secondes ou plusieurs minutes. » — Une citation de Glenn Gear, cinéaste et artiste multidisciplinaire

Leonore-Namkha Beschi souligne une œuvre non seulement immersive mais aussi évolutive, qui se révèle chaque jour différente. Il va neiger cette semaine, ça va être magnifique et prendre une autre tournure. Avec les mois qui passent, ça va évoluer , fait valoir la directrice.

Cette dernière veut faire de cette projection un rendez-vous annuel pendant la période hivernale.

L’ouverture à l’art autochtone

Je trouve fantastique que L’Imagier m’accorde cet espace et cette opportunité de montrer mon travail de cette manière , se réjouit Glenn Gear, qui estime que cette projection peut contribuer à changer la vision que le grand public a des œuvres artistiques autochtones.

Plusieurs d’entre nous sont engagés dans les nouveaux médias. [...] Culturellement, nousmenons tant de choses intéressantes et diversifiées. J'espère que les gens vont avoir une vision plus large de la production artistique autochtone , poursuit-il, ajoutant que la démarche ouvre la discussion et la réflexion sur ce qu’est l’art contemporain autochtone actuellement au Canada.

Leonore-Namkha Beschi, la directrice générale et artistique de L’Imagier. Photo : Sylvain Marier

Une question au cœur de la réflexion de L’Imagier. Il y a cette ouverture d’esprit et cette curiosité qu’on veut faire partager au public , explique Mme Beschi, qui dit du centre d’exposition qu’il est doté d’ une toute petite équipe avec de grandes ambitions .

On participe à cette reconnaissance, et je dirais plus même à cette décolonisation des institutions, aussi bien dans notre programmation que dans notre gouvernance , poursuit la directrice, faisant valoir une réflexion non seulement esthétique, mais qui impliquerait les artistes et les commissaires qui collaborent avec le lieu.

Là concrètement, on va travailler avec des organismes comme ICCA, le Collectif des commissaires autochtones. On va aussi dédier une portion de notre budget pour soutenir certains organismes , poursuit-elle, indiquant que le lieu sonde les ressources en termes de gouvernance et s’intéresse interagir avec les communautés autochtones.

Fermé au public dans les premiers mois de la pandémie, L’Imagier a signé son retour en août dernier avec l’exposition Tout-Terrain, avec la participation de cinq artistes femmes aux origines et influences autochtones, Carrie Allison, Katherine Boyer, Heather Campbell, Natalie King, Caroline Monnet, ainsi que celle, déjà, de la commissaire Franchesca Hebert-Spence.

Certaines de ces artistes sont en discussion avec le centre d’exposition pour préparer cette fois une exposition individuelle. Et poursuivre la réflexion engagée par L’Imagier.