Frank Polson crée un logo identifiant les produits et services autochtones

L’homme de la Première Nation de Long Point, au Témiscamingue, a peint un ours multicolore, symbole de courage et de respect.

Ce logo fait partie du concept de l’Identification Premières Nations mis sur pied par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Un ours noir debout sur ses pattes arrière, avec des touches bien colorées compose l’œuvre de Frank Polson.

Il a été approché par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador il y a quelques mois pour peindre un animal emblématique de son peuple.

Le choix s’est arrêté sur l’ours. Les ours sont très importants pour les Autochtones. Ils représentent le pouvoir et le courage , explique Frank Polson.

L’idée de créer un logo provient d’un groupe de femmes autochtones. Elles voulaient faire valoir l’apport économique des Autochtones dans la province, mais aussi lutter contre l’appropriation culturelle.

Le conseiller en entrepreneuriat féminin à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, Emmanuel Bertrand-Gauvin, les a accompagnées.

Il y a plein de gens qui cherchent des choses authentiques. Pour les produits autochtones, on dirait que c’est un grand mystère: comment trouver ça, comment trouver l’authenticité. Le consommateur moyen n'a pas beaucoup de possibilités pour s’assurer de ça, à moins d’être en contact avec un membre des Premières Nations qui va lui fabriquer quelque chose sous les yeux , affirme-t-il.

Par ce mouvement, la CDEPNQL espère aussi avoir un impact dans le processus de réconciliation.

« On pense qu’avec un logo comme ça, on vient offrir aux citoyens une possibilité de poser des gestes simples et concrets pour la réconciliation. »