Le PQ presse le gouvernement de présenter son plan de transport aérien régional

Le député des Îles-de-la-Madeleine rappelle que le gouvernement devait présenter en octobre 2020 les conclusions du groupe d'intervention mis en place pour assurer la pérennité du transport aérien des régions.

C’est inacceptable que le gouvernement ne se prononce pas d’ici les deux prochaines semaines pour dire aux régions "Voici ce que j’ai entendu et ce que j’ai l’intention de faire". Tous les intervenants sont dans l’attente , dit M. Arseneau.

Les travaux du groupe d’intervention regroupaient notamment des élus, des municipalités, l’UMQ et des représentants de transporteurs.

Joël Arseneau affirme que le délai crée un environnement d’affaires instable pour les transporteurs aériens. Il craint aussi que le gouvernement subventionne des transporteurs aériens sur certains corridors régionaux.

Si on est le transporteur choisi, c'est parfait, mais si on est le concurrent, évidemment ça crée un environnement plus difficile. Mais là, on ne sait pas si le gouvernement va aller en appel d’offres pour offrir des subventions ou pas , indique M. Arseneau.

La Coopérative de transport régional du Québec (TREQ) dépend elle aussi du dépôt du plan afin d’aller de l’avant dans son projet d’offre de transport.

Tout est prêt. On est en attente d’une réponse du MEI sur une demande de financement qu’on a faite. Malheureusement, la demande est en attente du plan de transport régional du gouvernement du Québec. Alors nous aussi on attend de voir ce plan-là pour être en mesure de compléter nos travaux , précise le président du conseil de la coopérative TREQ, Éric Larouche.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois (archives) Photo : Radio-Canada

Le député Joël Arseneau croit que l'on doit mettre en place des conditions permettant aux petites compagnies aériennes de se tailler une place sur le marché afin de stimuler la concurrence.

Si on prend l’exemple de Rouyn-Noranda, où Air Canada continue d’offrir le service, si on veut voir des transporteurs lui faire concurrence avec des prix compétitifs, il faut s’assurer qu’Air Canada ne puisse pas couper les prix au prix de sa rentabilité temporaire le temps de casser les reins à un petit transporteur québécois , souligne Joël Arseneau, en mentionnant par exemple l’option d’établir un prix plancher.

Éric Larouche partage les mêmes préoccupations. Il indique que la TREQ espérait ne pas voir la mise sur pied de subventions ou d’appels d’offres.

On entend appel d’offres, on entend subventions, on entend plein de choses, rapporte-t-il. On veut que les transporteurs fassent des efforts pour devenir compétitifs dans le marché intra québécois comme ce l’est en Ontario ou partout ailleurs. Il semblerait que ce ne soit pas ça pour eux la meilleure solution. Alors on va voir ce qui va être proposé et on va s’ajuster en fonction de ça.