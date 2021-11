Les CPE de la CSN en Abitibi-Témiscamingue en grève générale illimitée dès mercredi

La CSN représente près de 300 syndiqués dans les CPE sur le territoire.

Selon le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec-CSN, Félix-Antoine Lafleur, le salaire des employés qui entourent les éducatrices à l’enfance dans les CPE représente le principal point d’achoppement dans les négociations.

Le gouvernement utilise malheureusement une stratégie vieille comme le monde, soit de diviser pour tenter de mieux régner, mais on ne se laissera pas berner par ça. Les éducatrices comme les autres membres des équipes, les techniciennes en éducation spécialisée, le personnel en cuisine, le personnel d’aide pédagogique, elles savent et elles sont solidaires ensemble parce qu’elles savent que ça prend une équipe pour former un tout et éduquer des enfants , indique-t-il.

D’après Félix-Antoine Lafleur, les éducatrices ont encore tout le soutien des parents, même après les journées de grève de la semaine dernière.

On l’a senti lors de nos manifestations. On le ressent, on le voit sur les médias sociaux. On le voit dans les témoignages des parents, lorsqu’ils vont porter leurs enfants au centre de la petite enfance, qu’ils vont soutenir les éducatrices et leur témoigner leur soutien , rapporte-t-il.

Des CPE en grève malgré une entente provinciale?

Bien qu’une entente puisse survenir à la table de négociation nationale au cours des prochains jours, certains CPE de la région pourraient tout de même appliquer leur mandat de grève générale illimitée en raison de l’impasse dans laquelle ils se trouvent sur deux volets au niveau de la négociation régionale.

Les CPE en question sont le Village des petits Lutins de Lorrainville, les Petits Chatons de La Sarre, Bambin et Câlins de Malartic, Pidaban de Témiscaming First Nation et Petits Maringouins de Matagami.

Félix-Antoine Lafleur, président du conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec pour la CSN (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le président du CCATNQ précise que les syndicats de ces CPE ont fait le choix de négocier certains aspects de leur convention au niveau régional.

La négociation serait dans l’impasse en ce qui concerne le respect des décisions d’équipe et la participation syndicale à la sélection du personnel. M. Lafleur soutient qu’il n’y a pas d’ouverture du côté patronal pour négocier sur ces volets.