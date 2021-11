Frais pour l’éducation à domicile : un parent d'élève du CSTNO obtient gain de cause

Une décision de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, dans une affaire impliquant la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, statue que les parents qui choisissent d'éduquer leurs enfants à domicile en cours d’année scolaire peuvent obtenir un remboursement des frais encourus, et non pas seulement en fonction du nombre de jours enseignés.

La procédure en justice a été initiée par Simon Lepage de Hay River qui, mécontent de l’enseignement offert à son fils à l’École francophone Boréale, a décidé de le retirer de l’établissement début avril 2019 pour lui faire l’école à domicile.

La CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest calcule alors un remboursement au prorata du nombre de jours d’enseignement qu’il reste à son fils, mais M. Lepage est insatisfait de ce montant, et après une médiation, décide d’aller devant la cour. Cette dernière lui donne raison tout en lui accordant un remboursement des frais moindre que ce qu’il réclamait.

Malgré tout, les deux parties se disent satisfaites des conclusions de la juge Anne J. Brown de la cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest.

Simon Lepage apprécie notamment son raisonnement. La raison pour laquelle j'ai eu moins, c'est qu'il y avait des factures non datées et que je n'avais pas assez de factures pour justifier le montant complet.

« Si j’avais eu autant de reçus qu’il fallait pour justifier le montant, j'aurais probablement, d’après le raisonnement de la juge, le plein montant ou très proche. Ça fait que c’est quand même une victoire morale contre la Commission scolaire qui a vraiment été de mauvaise foi. » — Une citation de Simon Lepage, plaignant

Le président de la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest , Simon Cloutier, admet lui être surtout content de savoir que tout est maintenant terminé.

« À la fin de la journée, la juge a décidé de trancher en faveur du parent, mais si on compare ce qui nous a été ordonné de payer versus ce qui avait été offert par le conseil scolaire pendant les séances de médiation, on parle de quelques centaines de dollars de plus. » — Une citation de Simon Cloutier, président , CSFTNO

Sans compter que le jugement a aussi permis à la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest de combler une lacune, estime M. Cloutier. Nous avons maintenant une directive administrative en place qui fait que dans un cas potentiel qui ressemblerait à cette situation là, les montants versés seraient au prorata.

Un remboursement insuffisant dit la juge

Pour couvrir les frais, la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest prévoit que les parents reçoivent 25 % du financement normalement réservé à l’élève pour payer pour ses fournitures et les autres coûts engendrés. L’élève peut aussi avoir accès à l’école et à ses ressources.

Dans ce cas-ci, selon les calculs de la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest , le remboursement à verser à M. Lepage, correspondait à 1097,83 $ (4 000 $ divisés par 184 jours d’école x 50,5 jours d’enseignement à domicile). Une somme qui lui avait été versée en juin 2019.

Or, selon le parent d’élève, ce remboursement au prorata ne correspondait pas à la réalité. M. Lepage a fait valoir que bien que son enfant ait été retiré tardivement de l’école, il devait reprendre tout le programme scolaire de l’année à cause des lacunes accumulées et que son éducation devant se poursuivre dans l’été, plusieurs ressources de l’école ne seraient pas accessibles.

Après une médiation qui l’a laissé insatisfait, M. Lepage a donc réclamé l’allocation de financement équivalente à une année complète, soit 4639 $, devant la cour territoriale.

La juge adjointe Anne J. Brown, refusant de croire que le fils de Simon Lepage n’avait rien appris au cours de cette année, mais constatant que le remboursement au prorata ne tenait pas compte de la nécessité d’utiliser certaines ressources qui ne peuvent être subdivisées pendant un tiers d’année, a décidé de lui accorder le montant de 2749,23 $.