Variant Omicron : deux nouveaux cas s’ajoutent à Ottawa

Santé publique Ottawa mène la gestion des cas et des contacts , a fait savoir la médecin-chef en santé publique de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, lors d'une mise à jour, lundi en fin de journée.

La présence du nouveau variant du coronavirus a été confirmée au Canada dimanche. L’efficacité des vaccins contre Omicron est inconnue pour l’instant.

« Pour l’instant, le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux n’est pas compromis », a dit, plus tôt lundi, la présidente du Conseil du Trésor du Canada, Mona Fortier.

« Il n’y a pas un modèle unique de retour au travail. C’est un retour au travail progressif. On continue de [surveiller cette situation] avec les nouvelles informations qu’on a, et on va s’adapter en conséquence », a-t-elle ajouté en marge d’un point de presse.

Aucun changement n’est prévu pour le retour au bureau de fonctionnaires municipaux à Ottawa, de même que pour les commerces non essentiels. Les fermer est toujours une possibilité, mais pour le moment, ce n’est pas le cas. J’encourage les gens à continuer de visiter les magasins et les restaurants en portant un masque et en respectant la distanciation physique, a mentionné le maire d’Ottawa, Jim Watson.

Le maire d'Ottawa Jim Watson et la présidente du Conseil du Trésor Mona Fortier Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Selon Lise Sarrazin, directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, l’heure est au respect rigoureux des mesures sanitaires, tant pour les consommateurs que pour les entrepreneurs. Je ne vois pas comment on peut changer encore plus les mesures qui ont été mises en place. Je pense que dans notre région, avec la Dre Etches et toute son équipe, on est vraiment rigoureux, on tente de mettre en place tout ce qui est possible , a-t-elle commenté.

Un variant méconnu

Dimanche, des experts à Ottawa affirmaient qu’il en reste beaucoup à apprendre sur Omicron.

Un message qu’a repris, lundi, Nimâ Machouf, épidémiologiste et chargée d'enseignement de clinique à l’École de santé publique de l'Université de Montréal, en entrevue à l’émission Les matins d’ici. Selon elle, un signe encourageant est le fait qu'aucune flambée de cas n’a été notée aux endroits où le nouveau variant a été détecté, pour l'instant.

L'épidémiologiste Nima Machouf (archives). Photo : Radio-Canada / Laurent Boursier

Toutefois, le Canada devra impérativement serrer la vis concernant les voyageurs s’il veut contrôler la propagation du nouveau variant, affirme l'épidémiologiste. La quarantaine, pour les voyageurs, il faudrait probablement la remettre en place , a-t-elle souligné.

Pour sa part, le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, Paul Roumeliotis, rappelle que le variant Delta reste dominant et juge que les mesures sanitaires déjà en place restent importantes. Tout, ensemble, va prévenir non seulement le Delta, mais aussi si on a des menaces du Omicron, ça aussi, on va se défendre de cette façon-là , a-t-il mentionné.

Avec les informations de Fiona Collienne, Marielle Guimond et Rémi Authier