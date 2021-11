Le plaisir d’abord et les succès suivront pour la patineuse gatinoise Séléna Koster

La Gatinoise a reçu son invitation grâce à ses bonnes performances lors des premières compétitions provinciales de la saison.

On est super fiers d'elle. Ce n'est pas une surprise parce qu'elle a beaucoup de potentiel, [...] mais c'est toujours, en fait, une performance la journée même de la compétition. On ne sait jamais ce qui peut arriver , rappelle Chantal Bell, qui entraîne Séléna avec son mari Justin au Club Patinage Artistique (CPA) Asticou.

En septembre, l'adolescente est montée sur la plus haute marche du podium à Beauport. Au début du mois de novembre, elle a pris le second rang aux Championnats « A » de la section Québec, qui se déroulaient à Sainte-Marie-de-Beauce.

L'athlète de 13 ans a d'ailleurs récemment intégré l'équipe de recrues prometteuses de Patinage Québec, tant pour ses aptitudes que pour son attitude.

C'est une petite fille qui veut beaucoup, elle est travaillante. Elle ne se plaint jamais, elle est toujours contente de venir patiner, elle n'a jamais d'attitude. C'est vraiment un plaisir de travailler avec cette enfant-là , ajoute Mme Bell.

Le potentiel de la représentante du CPAClub Patinage Artistique Asticou lui a notamment permis de travailler avec Manon Perron, l'ancienne entraîneuse de Joannie Rochette.

J'ai trouvé que c'était une belle opportunité pour moi. Elle a donné de bons conseils positifs, ce qui m'a donné plus d'énergie pour aller au Défi , confie Séléna Koster.

Les sauts, la force de Séléna

La jeune artiste sur patins compétitionnera chez les Novices, soit les moins de 18 ans, à Régina. Face à des patineuses plus âgées, elle se présentera en Saskatchewan avec des objectifs modestes, sans pression sur ses épaules.

Je me suis beaucoup préparée. J'ai fait plusieurs heures d'entraînements sur glace et hors glace, aussi. Le but, c'est juste d'avoir du plaisir et de faire de mon mieux , insiste-t-elle.

Au Défi de Patinage Canada, la Gatinoise sera peut-être la seule à tenter de réaliser un triple lutz, un saut avec coefficient de difficulté très élevé chez les Novices.

C'est difficile pour elle, à 13 ans, mais si elle réussit ses sauts difficiles, je crois qu'elle se qualifiera pour les Championnats canadiens à Ottawa , évalue Justin Bell.

Ceux-ci auront lieu à la Place TD, du 6 au 13 janvier 2022. Avec une performance à la hauteur de son talent dans la capitale saskatchewanaise, Séléna Koster pourrait disputer ses premiers Nationaux à deux pas de la maison.