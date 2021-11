Reprise des négociations sur le nucléaire iranien avec un certain optimisme

Les diplomates soulignent que le temps presse pour ressusciter le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais), négocié de haute lutte par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union européenne et l'Allemagne, puis torpillé en 2018 par le retrait des États-Unis.

Les délégués de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie se sont montrés optimistes après cette première réunion, qui s’est tenue sans les États-Unis, avec qui l’Iran refuse de négocier directement.

Il s'agit du septième cycle de négociations visant à relancer un accord en vertu duquel l'Iran a limité son programme d'enrichissement d'uranium en échange d'un allègement des sanctions économiques imposées par les États-Unis, l'UE et l'ONU.

Enrique Mora a déclaré aux journalistes que la nouvelle délégation iranienne avait maintenu sa demande de levée de toutes les sanctions.

Mais il a également laissé entendre que Téhéran n'avait pas rejeté en bloc les résultats des six cycles de négociations précédents, qui se sont déroulés entre avril et juin.

« Ils [les Iraniens] ont accepté que le travail effectué au cours des six premiers cycles constitue une bonne base pour construire notre travail à venir. Nous allons bien sûr intégrer les nouvelles sensibilités politiques de la nouvelle administration iranienne. »

Les pourparlers sont en fait des négociations indirectes entre Téhéran et Washington, des diplomates faisant la navette entre les deux délégations. L'équipe de négociation de Téhéran a toutefois formulé des exigences que les diplomates américains et européens considèrent comme irréalistes, selon les diplomates occidentaux.

L'Iran a adopté une position intransigeante en exigeant la suppression de toutes les sanctions américaines et de l'Union européenne imposées depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées à son programme nucléaire.

Le principal négociateur iranien, Ali Bagheri Kani, a également déclaré que les États-Unis et leurs alliés occidentaux devaient offrir des garanties qu'aucune nouvelle sanction ne serait imposée à l'avenir.

« Le fait que toutes les parties présentes à la réunion aient accepté la demande de l'Iran, à savoir que la question des sanctions illégales et injustes imposées par les États-Unis soit d'abord réglée, puis que nous discutions des autres questions et que nous prenions une décision à leur sujet, constitue une avancée majeure. »

Les États-Unis ont pour leur part déclaré que leur objectif était de voir l'Iran se conformer pleinement à l'accord de 2015, a annoncé la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.

En parallèle, le conflit entre la République islamique et l'Agence internationale de l'énergie atomique ( AIEAAgence internationale de l'énergie atomique ), censée surveiller les activités nucléaires de Téhéran, s'est envenimé. L'Iran poursuit l'enrichissement de l'uranium à des seuils interdits par le PAGCPlan d'action global commun , et l' AIEAAgence internationale de l'énergie atomique reproche à l'Iran le traitement réservé à ses inspecteurs ou la nécessité de rebrancher les caméras de surveillance qu'elle juge indispensables à la réactivation du pacte.

« Si l'Iran pense qu'il peut profiter de ce délai pour se doter de plus de moyens pour négocier avant de revenir et de dire qu'il veut quelque chose de mieux, cela ne marchera pas. Nous et nos partenaires ne marcherons pas. »