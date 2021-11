COVID-19 : les hospitalisations ont triplé en deux semaines au Nouveau-Brunswick

Il y a deux semaines, le 15 novembre, 21 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Lundi, il y en a 64, dont 17 aux soins intensifs.

Ce n’est pas un record, mais presque. Le 13 octobre, 68 personnes étaient hospitalisées, ce qui représente le record absolu d'hospitalisations depuis le début de la pandémie.

Il n’est donc pas exagéré de dire que la situation est grave.

Toutefois, la santé publique du Nouveau-Brunswick affirme que la situation est plus grave dans le réseau de santé Horizon que dans le réseau de santé Vitalité.

La capacité est un problème dans les différents hôpitaux dans le réseau Horizon. Certains hôpitaux ont [des taux d’occupation de] 91% ou 94%, donc ça veut dire que s’il y a plus d’hospitalisation dans ces hôpitaux, il va falloir que Vitalité les aide avec des ressources si nécessaire , explique la Dre Jennifer Russell.

La pression augmente notamment sur l’Hôpital de Moncton, où des éclosions de COVID-19 poussent les autorités médicales à envisager de créer une seconde unité consacrée aux patients atteints de cette maladie ou à transférer des patients dans d’autres hôpitaux.

Un plan pour des Fêtes

La Dre Jennifer Russell explique que la santé publique se penche sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

On a des décisions à prendre, c’est certain. Au sujet de « c’est quoi le plan pour l’hiver, c’est quoi le plan pour les Fêtes et les vacances de Noël . À mesure qu’on a pris ces décisions-là, on va faire des annonces », dit-elle, lundi après-midi.

Elle encourage la population à continuer à respecter les mesures sanitaires, notamment concernant le port du masque et la distanciation physique.

On sait que les rassemblements privés avec des gens en grand nombre, ça va augmenter la transmission aussi, dans les maisons particulièrement ajoute-t-elle.

La Dre Jennifer Russell affirme que des annonces devraient être faites bientôt, possiblement dès la fin de cette semaine.

La semaine dernière, la ministre de la Santé Dorothy Shephard a indiqué que la santé publique n'écarte pas la possibilité d’imposer de nouvelles restrictions pour les Fêtes.

46 nouveaux cas et un décès lundi

La santé publique signale 46 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick lundi. Ils sont répartis comme suit :

Région de Moncton : 15

Région de Saint-Jean : 10

Région de Fredericton : 9

Région de Campbellton : 1

Région de Miramichi : 11

Une personne âgée de 70 à 79 ans est également morte des suites de la COVID-19 dans la grande région de Moncton.

Au cours des 24 dernières heures, 132 personnes se sont rétablies de la COVID-19.