Enquête sur les décès en CHSLD : « On n’a pas vu venir la rapidité dans ces milieux-là »

On n'avait pas vu venir la rapidité [de propagation] dans ces milieux-là , concède d'entrée de jeu le Dr Jasmin Villeneuve, médecin-conseil à l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec , répondant sans détour à une question de la coroner Géhane Kamel. Dès le début de la pandémie, le chef d'équipe était chargé de coordonner les activités scientifiques en matière de contrôle des infections nosocomiales, de surveillance et de prévention en milieux de soins.

Lors de son témoignage, le Dr Villeneuve a indiqué qu’au tout début de l’année 2020, l'accent était mis sur la transmission dans la communauté. Le comité scientifique a observé que les aînés formaient une clientèle particulièrement touchée fin janvier, début février.

L'expert a par ailleurs indiqué que la pandémie a mis en évidence le besoin de consolider les pratiques de prévention et de contrôle des infections en soins de longue durée. L’évolution rapide des connaissances a obligé les experts à s’ajuster rapidement et de façon continue. Le Dr Villeneuve estime nécessaire et toujours d'actualité d'augmenter les ratios d'infirmières spécialisées en prévention dans les milieux de soins.

Recommander le port du masque, sans céder à la pression

Le 18 mars, l'INSPQ a recommandé le port du masque en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée en présence d’un cas confirmé dans un contexte où les quantités d'équipements étaient très limitées.

L'expert en infections n'a pas nié qu'il s'est exercé une certaine pression, compte tenu des faibles stocks.

« Dire qu'on n'a pas de pression, ce serait mentir. » — Une citation de Dr Jasmin Villeneuve, médecin-conseil de l'INSPQ

Il insiste néanmoins pour dire que la pression n'a pas influencé la recommandation scientifique du port du masque. Ce n'est pas à nous de gérer le stock, c'est plate à dire, mais c'est ça.

Une veille des articles scientifiques

Le témoignage du Dr Villeneuve a aussi permis d'apprendre que son comité colligeait une manne d'informations dès la fin du mois de janvier 2020. L' INSPQInstitut national de santé publique du Québec a procédé à une veille d'articles scientifiques, venus de partout dans le monde. Les articles étaient classés par thèmes et catégories, puis partagés quotidiennement sous forme de liste à de nombreux acteurs du milieu. Cette liste a notamment été faite pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Dr Villeneuve a indiqué que le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a demandé à avoir un résumé des articles répertoriés, ce qui a été fait sur une période d'environ un mois, en février 2020, avant qu'on n'y mette fin. L'exercice consommait énormément de temps et de ressources humaines , a précisé le Dr Villeneuve. Dès lors, chaque acteur était responsable d'aller chercher l'information qui lui importait.

Géhane Kamel a indiqué que la veille des articles la tracasse particulièrement.

« Ça fait partie des sujets qui m'empêchent un petit peu de dormir ces temps-ci. » — Une citation de Géhane Kamel, coroner

Elle a demandé à recevoir la liste des articles de la veille scientifique répertoriés en janvier, février et mars 2020, de même que la liste des destinataires.

Concernant les travaux à venir en janvier

Géhane Kamel a tenu à faire une mise au point relativement au report du volet recommandations qui devait avoir lieu cette semaine, mais qui se tiendra plutôt en janvier. La coroner a expliqué avoir comme objectif de terminer en janvier, mais dit avoir reçu un nombre considérable de pièces documentaires à observer.